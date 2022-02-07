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Elindeki Bitcoin'in değerini açıkladı

07.02.2022 - 18:11
Elindeki Bitcoin'in değerini açıkladı | Bitcoin Haberleri

Tesla, elindeki Bitcoin miktarının net değerinin 31 Aralık itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Elektrikli araç devi Tesla, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Tesla, şirketin dijital varlıklarının yatırımlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kazanca etkisine değinen Tesla, 2021 sonu itibariyle Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti. Bir ara elindeki Bitcoin’in bir kısmını çıkaran ve bundan 100 milyon dolardan fazla kâr elde eden firma, kripto para tarafına yatırımlarını sürdürüyor.

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