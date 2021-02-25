‹ Önceki Haber ABD ekonomisi yüzde 4.1 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 4.1 büyüdü Sonraki Haber › ECB: Parasal politikalar önümüzdeki dönemde de kritik önemde ECB: Parasal politikalar önümüzdeki dönemde de kritik önemde

Coinbase halka arz için başvuru yaptı

25.02.2021 - 18:00
Coinbase halka arz için başvuru yaptı | Bitcoin Haberleri

Kripto para borsası Coinbase Global Inc., Nasdaq’ta doğrudan halka açılma için başvuru yaptı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission - SEC) ilk başvuruyu 17 Aralık’ta yapan Coinbase, Perşembe günü de, SEC’e, resmi kayıt beyanı için gereken "Form S-1" dosyasını teslim ettiğini açıkladı.

Şirketin SEC’e teslim ettiği belgelerde yer alan verilere göre, 2012 yılında kurulan Coinbase Global Inc. 2020 yılında 1.27 milyar dolar gelir sağladı. Net gelirleri 322 milyon dolar olarak açıklanan şirketin işletme harcamaları da 869 milyon dolar olarak gösterildi.

Açıklamaya göre şirket, en çok izlenen üç borsa endeksinden biri olan Nasdaq’ta "COIN" olarak adlandırılacak.

Coinbase CFO’su Alesia Haas, geçen ay sonunda çalışanlara yolladığı notta, "doğrudan halka açılmanın" kripto ve Coinbase etik kurallarına daha uygun olduğuna inandıklarını vurguladı ve "Çünkü bu durum, tüm yatırımcılar için erişimi ve fırsatları demokratikleştiriyor," dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2168 Değişim: 0,66%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2491
Açılış: 7,1695
8,8346 Değişim: 1,24%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8864
Açılış: 8,7262
412,10 Değişim: -0,85%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 416,87
Açılış: 415,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.