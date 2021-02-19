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Bitcoin'den rekor üzerine rekor!

19.02.2021 - 13:49
Bitcoin'den rekor üzerine rekor! | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin tarihi rekor seviyesini 52 bin 930 dolara taşıdı.

Bitcoin, tarihi rekor seviyesini artan kurumsal alımların da etkisiyle 52 bin 930 dolara taşıdı. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, saat 13.43 itibarıyla, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 1.49 oranında yükselişle 52 bin 884 dolar seviyesinde hareket ediyor. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli ikinci sıradaki Ethereum ise, hafta ortasında ilk kez aştığı 1900 dolar sınırın üzerinde işlem görüyor.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak’ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat’ta aştı.

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Toplam 8 bin 521 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 199 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise, 194 milyar dolardan, 52.34 milyar doları Bitcoin olmak üzere, 142 milyar dolara geriledi.

CNBC’nin Squawk Box programında soruları yanıtlayan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Bitcoin’e yatırım yapmadığını ve herhangi bir fiyat hareketi hakkında tahmin yapmak istemediğini söyledi ve ekledi: "Bitcoin sahibi değilim, olumsuz bir görüşüm de yok. Bitcoin konusunda tarafsızım. Bitcoin hakkında görüş ne şekilde olursa olsun fiyat yukarı veya aşağı gidebilir. Gelecek öngörüsü yapmanın bir yolu yok. Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım çalışmalarında "parayı dijital forma" taşıdıklarını ve "kimin ne yaptığını tam olarak görebildiğini" söyledi.

Microsoft yönetim kurulundan geçen Mart ayında ayrılan Gates, kripto para ve Bitcoin konusunda daha farklı düşünmeye başladı. Yine de Microsoft Başkanı Brad Smith, firmanın Bitcoin’e yatırım yapmak için acil bir planı olmadığını belirtti.


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