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Bitcoin'den rekor üzerine rekor

17.12.2020 - 09:45
Bitcoin'den rekor üzerine rekor | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 24 saatte yüzde 13’den çok artışla 22 bin 20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeyi gördü, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

 

ABD’de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD’dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin’i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

Gelişmelerle Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21 bin 808 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 18.21’i buldu. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 404.22 milyar dolara yükseldi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, gelişmeleri, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" diye nitelendirdi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 18 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

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Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 62 milyar dolarlık artışla 624 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 93 milyar dolarlık artışla 202 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8 bin 37 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 179 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.8’ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21,808.78 dolar,

2.Ethereum yüzde 9.30 artışla 637.60 dolar,

3.XRP yüzde 25.53 artışla 0.55 dolar,

4.Tether yüzde 0.42 düşüşle 0.99 dolar,

5.Litecoin yüzde 15.01 artışla 91.53 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 8.38 artışla 308.70 dolar,

7.Chainlink yüzde 8.22 artışla 13.41 dolar,

8.Cardano yüzde 9.75 artışla 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 3.40 artışla 5.33 dolar,

10.Binance Coin yüzde 4.52 artışla 30.54 dolardan işlem görüyordu.


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