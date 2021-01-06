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Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor! Yeni rekor

06.01.2021 - 14:11
Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor! Yeni rekor | Bitcoin Haberleri

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle yeni yılın ilk saatlerinden itibaren tırmanışı hız kazanan Bitcoin, tarihi rekor seviyesini 35 bin 821 dolar seviyesine taşıdı.

Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükseliş soluksuz devam ediyor. Bitcoin, tüm zamanların rekor seviyesini 35 bin 821 dolar seviyesine taşırken; şu dakikalarda dünkü fiyatına göre yüzde 2.39 oranında yükselişle 34 bin 918 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase’in stratejistlerine göre, Bitcoin, güvenli liman altın ile "ciddi bir şekilde rekabet" edebilecek durumda. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan Chase stratejistleri, özel sektörün Bitcoin’e yaptığı toplam yatırımın mevcut durumda altına yapılan yatırıma denk olduğu bir senaryo çizdi.

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Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 5 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasındaki XRP de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 93 milyar dolarlık sıçramayla 947.07 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 44 milyar dolarlık düşüşle 136 milyar dolara indi.

Toplam 8 bin 188 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 300 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2’sini Bitcoin oluşturuyordu.


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