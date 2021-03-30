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Bitcoin'de tırmanış sürüyor! 58 bin doların üzerini gördü

30.03.2021 - 10:00 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de tırmanış sürüyor! 58 bin doların üzerini gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden 10 bin dolar düştükten sonra, toparlanarak 58 bin doların üzerini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 58 bin doların üzerini gördü. Bitcoin fiyatları saat 09.53 itibarıyla yüzde 1.63 oranında yükselişle 58 bin 193 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 55 bin 139 ve 58 bin 342 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.10 artışla 57 bin 858 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.50 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 80.12 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.49 artışla 1,810.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 208 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.10 artışla 274.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 42.46 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 72 milyar dolar artışla 1 trilyon 825 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 16 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37 bin 34 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.1’ini Bitcoin, yüzde 11.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolar artışla 130 milyar dolara yükseldi.


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