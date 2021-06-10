Bitcoin'de 'Salvador' yükselişi! 37 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi yüzde 14’e yakın artışla 37 bin doları aşarken, tüm piyasalarda toplam hacim de yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi yüzde 14’e yakın artışla 37 bin doları aşarken, tüm piyasalarda toplam hacim de yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Salvador Kongresi’nden 22’ye karşı 62 oy ile geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre’ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söyledi. Bukele’ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular’ın ülkelerine para göndermelerini de kolaylaştıracak.

Son 24 saat içinde 32 bin 591 ve 37 bin 575 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 13.56 artışla 37 bin 205 dolara tırmanırken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.49 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 80 milyar dolarlık artışla 694 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 412 ve 2 bin 619 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 2 bin 575 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.16 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 298 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 1.00 dolar çevresinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda, alış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 7 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 620 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10 bin 385 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.9’unu Bitcoin, yüzde 18.5’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 125 milyar dolar düzeyindeydi.

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