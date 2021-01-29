Bitcoin'de 'Elon Musk' yükselişi | Bitcoin Haberleri

Dünyanın en zengin ismi olan ve Mars projeleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez Twitter'da profiline Bitcoin'i ekledi ve 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' paylaşımını yaptı.

Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ve sıra dışı paylaşımlarıyla bilinen Musk, son olarak WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar için Signal paylaşımını yapmış, ancak yanlış anlaşılma sonucu bu ismi taşıyan başka bir işletmenin hissesi katlanarak değer kazanmıştı.

hurriyet.com.tr/teknoloji'nin haberine göre; Elon Musk, bu kez Bitcoin'i desteklediğini duyurdu. Paylaşımlarıyla piyasaları da hareketlendirebilen Musk, son yıllarda sıkça tartışılan 'bitcoin' ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı.

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Bitcoin'i Twitter'da profiline sabitleyen Musk, yaptığı son paylaşımda da 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' mesajını verdi. Birkaç gün önce başlayan ve etkisi hala devam eden WallStreetBets olaylarında net bir şekilde bireysel yatırımcının tarafını tutan Musk, Dogecoin’in fiyatındaki yükselişte de etkili olmuştu.

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Musk, ilk kez bunu yapmıyor. Daha önce de Musk, profiline “Dogecoin” veya “Dogecoin CEO’su” ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Musk'ın paylaşımı Bitcoin'i de yansıdı ve haberi hazırladığımız saatlerde Bitcoin, 36 bin doları aştı.

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