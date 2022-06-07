Bitcoin yeniden 30 bin doların altında! İşte düşüşün sebepleri | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları bugün yeniden 30 bin dolar seviyesinin altına sarkarken; diğer kripto para birimlerinde de düşüşler yaşandı. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerin sebebini ve olası senaryoları değerlendirdi.

Şenay Zeren

Küresel piyasalarda risk iştahı gerilerken, kripto para piyasaları da bu durumdan sert etkilendi. Dünkü işlemlerde yüzde 5’in üzerinde değer kazanan Bitcoin fiyatlarında kayıp, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 7’yi aştı. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto paralar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kripto paralara ilişkin gündemdeki gelişmeler, lokal konular fiyatlandırmada başrolü oynayacak. Bu konular arasında olumsuz başlıklar gündemde olsa da talebin de güçlendiğini izliyoruz” şeklinde belirtti.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugünkü işlemlerde yeniden 30 bin doların altına gerilerken; 29 bin 207 dolar seviyesine kadar düştü. Bitcoin en yüksek 31 bin 602 dolar seviyesin görürken, saat 15:24 itibarıyla yüzde 6,45 oranında düşüşle 29 bin 486 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 562 milyar dolar oldu.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 6,58 oranında düşüşle 1737 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1725 doları, en yüksek ise 1874 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 6,04 oranında değer kazanarak 1,21 trilyon dolara yükseldi.

KRİPTO PARALAR NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Beste Naz Süllü - Bybit Türkiye Araştırma Müdürü

Bu hafta kripto paralar için oldukça yoğun bir akış geçiyor. Nasdaq korelasyonu yavaşlarken, diğer tarafta altınla olan korelasyonu da 0,08 ile oldukça zayıf. Bitcoin bu dönem içerisinde Bitcoin gibi davranmaya başlıyor dememiz yanlış bir yorum olmaz. Bu nedenle kripto paralara ilişkin gündemdeki gelişmeler, lokal konular fiyatlandırmada başrolü oynayacak. Bu konular arasında olumsuz başlıklar gündemde olsa da talebin de güçlendiğini izliyoruz.

Zincir üstü verilere göre, yüksek montanlı Bitcoin adresleri bir yıl içindeki en büyük BTC miktarına geldi. Borsalarda Bitcoin arzı azalmayı sürdürüyor. Bazı madencilik şirketleri geçen ay maliyetleri karşılamak amacıyla ellerindeki bir miktar Bitcoinleri sattıklarını biliyoruz. Madenci net pozisyon değişikliğine göre toplam havuz şu anda aylık 5000-8000 BTC arasında azalıyor.

Madenciliği zorlayan diğer bir durum ise, New York’da Bitcoin madenciliğini çevresel faktörler nedeniyle kabul edilen moratoryum 36-27 oy ile onaylandı. Eğer NY Valisi de imzalarsa NY’de iki yıl boyunca yeni madencilerin maden açmasını veya yenilemesini engelleyecek. Bunun yarattığı stres faktörü bugün kripto paraların düşmesinde ikinci faktörü oynuyor.

Bugün ABD Kongresinde kripto para dostu Senatör Lummis tarafından Kongre’ye beklenen dijital varlık yasa tasarısı gelecek. Burada önemli bir not; kripto paraların menkul kıymet sınıfına yer alması SEC’in yetkilerini artıracağı gerekçesi ile kripto paraların değer kaybına yol açabilir. Ancak beklediğimiz senaryo da bu.

BITCOIN’DE KRİTİK SEVİYE 26 BİN 800

Son ama en önemli konu ise SEC, Binance ve BNB coin için soruşturma açtı. Tüm bu unsurlar atlatıldığında piyasa daha kuvvetli bir hale geleceğini de notlarımıza ekleyelim. Yine de bu kadar olumsuz habere rağmen Bitcoin 29 bin dolar bandında fiyatladığı gündemi şimdilik aşırı satıcılı bulmuyoruz. 1000 BTC ve üzeri cüzdanlar 27 bin – 28 bin dolar aralığından alımlarını yapmaları ve LUNA olayı sonrası fiyatların tepkide gecikmesi nedeniyle Bitcoin bu haberlerle birlikte 26 bin 800 dolar üzerinde tutunması muhtemel olabilir.

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