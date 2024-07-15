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Bitcoin Trump etkisi ile iki haftanın zirvesinde

15.07.2024 - 16:09 | Son Güncelleme :
Bitcoin Trump etkisi ile iki haftanın zirvesinde | Bitcoin Haberleri

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırının ardından Bitcoin haftanın ilk gününde 62 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Cumartesi ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikastin ardından Bitcoin, pazartesi günü iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, kripto dostu aday Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanma şansını fiyatladı. 

CoinGecko’ya göre dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in değeri, 15:40 itibarıyla yaklaşık yüzde 5 artarak 62.781  dolara çıktı. 

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Grayscale Investments’ın araştırma başkanı Zach Pandl, CNBC'ye "Bitcoin’in fiyatı hafta sonu yaklaşık yüzde 9 arttı. Bu, yatırımcıların Trump’ın başkanlığının kripto para sektörü için daha elverişli bir düzenleyici ortam yaratacağını beklediğinin bir işareti olabilir." dedi.

Trump henüz kripto para düzenlemesiyle ilgili ayrıntılı teklifler sunmadı. Ancak Cumhuriyetçi aday artık sektöre genel olarak destek veriyor. Trump'ın bu ayın sonlarında büyük bir yıllık bitcoin konferansında konuşma yapması bekleniyor.

Standard Chartered analistleri geçen ay ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin’in fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olacağını ve Trump’ın zaferi durumunda yıl sonuna kadar fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti.


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