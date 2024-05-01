Bitcoin sert düştü | Bitcoin Haberleri

Dijital para birimi Bitcoin, gün içerisinde yüzde 6 değer kaybederek 56 bin 486 dolara kadar geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz haftalarda 'Halving' (yarılanma) etkinliğini geride bırakan Bitcoin'de sert düşüş sürüyor. 8 Nisan'da 71 bin dolar seviyesinin üzerinde olan Bitcoin, gün içerisinde yüzde 6 değer kaybederek 56 bin 486 dolara gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Kripto para birimi Nisan ayında ise yüzde 16 değer kaybetti. Saat 14:15 itibarıyla Bitcoin 57 bin 577 dolardan alıcı buluyor. Bir diğer para birimi ethereum da 2883 dolardan alıcı buluyor.

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Uzmanlara göre özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın kripto para birimi üzerindeki şahin maliye politikaları düşüşe sebebiyet veren olaylardan biriydi. Bakan Janet Yellen daha önce piyasadaki likiditenin artırılacağı sinyalini vermiş ancak tam tersi yönde adımlar atmıştı.

Öte yandan kripto borsası Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao'ya karşı verilen 4 aylık hapis cezası kararı da kripto genelindeki duyarlılığın kötüleşmesine katkıda bulundu.

2024'e hızlı bir başlangıç yapan Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), geleneksel borsalarda Bitcoin işlemine olanak sağlayan fonlar olan spot EFT'lere onay vermesinin ardınan 14 Mart'ta 75 bin 830 dolara kadar yükselmişti.

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