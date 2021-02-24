En popüler kripto para birimi Bitcoin, gelen sert satışlarla 45 bin dolara kadar indikten sonra, toparlanarak yükseldiği 50 bin doların üzerinde tutundu. "2021’e ralliyle giren Bitcoin fiyatlarında bu hafta sert düzeltme yaşandı" şeklinde belirten InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, "Bitcoin için 2021 yılı oldukça verimli geçiyor" dedi.

Artan kurumsal alımların desteğinde 57 bin 925 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45 bin dolara kadar indikten sonra, toparlanarak yükseldiği 50 bin doların üzerinde tutundu.

Son 24 saat içinde 45 bin 290 ve 51 bin 194 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, saat 16.43 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 3.51 oranında yükselişle 49 bin 487 dolardan işlem görüyor.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak’ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat’ta toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1.54 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yedi birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8 bin 573 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 545 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7’sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 36 milyar dolar artışla, 269 milyar dolara yükseldi.

Son zamanda aldığı 70 bin Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü.

BİTCOİN İÇİN 2021 YILI OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİYOR

Yusuf Topçu - InvestAZ Araştırma Müdürü

2021’e ralliyle giren Bitcoin fiyatlarında bu hafta sert düzeltme yaşandı. Yıla 29 bin 300 dolar seviyesinden giriş yapan Bitcoin, 21 Şubat tarihinde 58 bin 330 dolara kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 50’ye kadar yükselen varlık, Tesla CEO’su Elon Musk’ın “Bitcoin fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorum” açıklaması ve yine aynı gün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın kripto paralarla ilgili olumsuz açıklamaları sonrası 45 bin 700 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından tepki alımlarıyla 50 bin dolar seviyesinin üzerine gelen Bitcoin’de volatilite, bugün itibarı ile bir hayli düşmüş durumda.

Bitcoin için 2021 yılı oldukça verimli geçiyor. En son Tesla şirketinin, nakit ve nakit benzerlerinin 1,5 milyar doları ile Bitcoin alımı yaptığını ve yakın gelecekte ürünlerinin satışında Bitcoin kullanmayı düşündükleri açıklamasının ardından uluslararası bilinirliği olan büyük firmaların Bitcoin’i bir para birimi olarak tanıma ve ödeme sistemlerinde kullanmayı kabul etme furyası başlamıştı.

Büyük merkez bankaları başkanlarının Bitcoin hakkında olumsuz açıklamaları ve regülasyon çağrıları, varlığın fiyatına paralel olarak her geçen artıyor. 11 yıl önce icat edilen ve 11 yılı güçlenerek ve dünya genelinde kabul görmeye devam ederek geçiren Bitcoin ise, uzun bir süre daha tüm dünyanın gündeminde kalmaya ve tartışılmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Etiketler