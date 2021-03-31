Bitcoin fiyatlarında yükseliş sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeniden toparlanarak 59 bin doların üzerini gördü. Şu dakikalarda bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.

Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 59 bin doların üzerine döndü. Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en yüksek 59 bin 887 doları görürken; saat 10.05 itibarıyla yüzde 1.65 oranında yükselişle 59 bin 603 dolardan işlem görüyor.

DHA'nın haberine göre; son 24 saat içinde 57 bin 540 ve 59 bin 887 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.57 artışla 58 bin 870 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 7.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 99.3 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.37 artışla 1,826.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 8.07 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.61 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.90 artışla 302.87 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 18.12 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 46.89 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 29 milyar dolar artışla 1 trilyon 854 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37 bin 137 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.2’sini Bitcoin, yüzde 11.3’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolar düşüşle 128 milyar dolara geriledi.

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