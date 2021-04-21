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Bitcoin fiyatlarında toparlanma çabası!

21.04.2021 - 13:35
Bitcoin fiyatlarında toparlanma çabası! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları sert düştükten sonra 55 bin doların üzerine toparlanırken; şu dakikalarda 55 bin 462 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra 55 bin doların üzerine toparlandı. Satış dalgasıyla 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacim de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi.

Son 24 saat içinde 53 bin 448 ve 5 bin 47 dolar arasında dalgalanan Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi. Bitcoin fiyatları, saat 13.24 itibarıyla yüzde 2.33 oranında düşüşle 55 bin 462 dolar seviyesinden hareket ediyor.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10.25 artışla 2 bin 308 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.34 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 266.35 milyar dolar düzeyine yükseldi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 21.22 artışla 590.90 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 5.05 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 90.58 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 43.31 milyar dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca sekiz birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9 bin 405 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.7’sini Bitcoin, yüzde 13’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 215 milyar dolar düzeyindeydi.

ABD KANADINDA ATILIMLAR GELMEYE BAŞLADI
Helin Çelik - Bittrt Araştırma Müdürü

Fox News muhabiri Charles Gasparino, kripto para regülasyonları için Joe Biden'ın hazırlık içerisinde olduğunu aktardı. Genel anlamda devletler araştırmalar yaptığı ve konuyu ertelediği için kripto para konusunda hukuki boşluklar yaşanıyor. Talebin artmasıyla gündemimize oturan kripto paralar ve blokzincir kavramı ise artık görmezden gelinemeyecek boyutta ilerliyor. ABD kanadında da atılımlar gelmeye başladı. Beklentiler, kripto paraların yasaklanması kaygısını içermiyor. Regülasyon için ise henüz net bir tarih verilmiyor.

DeCurret borsası, en popüler Japon kripto para birimi ticaret platformlarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası XRP'yi yeniden platformuna ekledi ve alım satımı başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı.

Dogecoin’i (DOGE) platformunda kabul etmeyi düşündüğünü duyurdu. Varlığın eklenmesi, büyük ölçüde şaka parası olarak işlev gören kripto para biriminin kullanılabilirliği için büyük bir destek olacaktır.

Cardano’nun stake etme ölçümleri, sağlam temelleri ve yol haritasında sunabileceği inancını vurguluyor. Analitik aracı CryptoDiffer tarafından derlenen veriler, Cardano’nun (ADA) stake etme konusunda lider olduğunu gösteriyor. Rakamlar, kullanıcıların platformuna 28.95 milyar dolar yatırdığını gösteriyor. Bunun 25.43 milyar dolarla Polkadot’u (DOT) ilk sırayı elde etmeyi başarıyor.

Chicago merkezli finansçı Rothschild Investment Corporation, Grayscale Ethereum Trust’ın (ETHE) 265.302’den fazla hissesini satın alarak dünyanın en çok kullanılan blok zincirine güç veren varlık olan ETH’ye ilk yatırımını yaptı.


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