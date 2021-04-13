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Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

13.04.2021 - 10:16 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların rekoru! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, haftanın ikinci gününe 60 bin dolar sınırının üzerinde başlarken, sonrasında yükselişini hızlandırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin fiyatları, şu dakikalarda ise tarihi zirvesine yakın seviyeden işlem görmeyi sürdürüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni güne hafta sonu yükseldiği 60 bin dolar sınırının üzerinde başlarken; tüm piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 2.08 trilyon doların üzerinde tutunuyor. Bitcoin fiyatları, ilerleyen saatlerde yükselişini hızlandırarak 62 bin 713 dolar seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Bitcoin fiyatları, saat 12.04 itibarıyla yüzde 4.08 oranında yükselişle 62 bin 522 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2 bin 161 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 88.17 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9 bin 203 kripto para biriminin işlem gördüğü 38 bin 76 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.1’ini Bitcoin, yüzde 12.0’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.


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