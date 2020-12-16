Bitcoin fiyatlarında tarihi rekor! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, tarihte ilk kez 20 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin fiyatları, 20 bin doların üzerini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Bitcoin, en yüksek 20 bin 450 doları görürken; Türkiye saati ile 17.06 itibarıyla yüzde 4.38 oranında yükselişle 20 bin 333 dolardan işlem gördü.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın stratejistleri ABD, Euro bölgesi, Birleşik Krallık ve Japonya’daki emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin varlıklarının yüzde 1.0’ini Bitcoin’e yatırmaları durumunda, Bitcoin’e olan talebin 600 milyar dolar artacağını tahmin ediyor. Bu miktar da mevcut durumda 360 milyar dolar dolayında olan Bitcoin piyasa değerinin neredeyse iki katı yapıyor.

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