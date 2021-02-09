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Bitcoin fiyatlarında rekor üzerine rekor

09.02.2021 - 11:05
Bitcoin fiyatlarında rekor üzerine rekor | Bitcoin Haberleri

Tesla’nın, dün 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından; rekor üzerine rekor kıran Bitcoin iki günde yüzde 20'nin üzerinde yükselerek rekor seviyesini 48 bin 271 dolar seviyesine taşıdı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, 'nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla' toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 20’den çok artışla 48 bin 271 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Tesla CEOsu Elon Musk, ünlü rock grubu Kissten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg’un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.

Bitcoin'in haftalık kazancı yüzde 37.69 olarak hesaplanırken; Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak’ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 184.18 milyar dolar birden tırmanış ile 1 trilyon 179.67 milyar dolardan, 1 trilyon 363.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 9 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

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Toplam 8 bin 414 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 525 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolardan, 226 milyar dolara yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerine ilişkin görüşünü, Pazartesi günü yineledi.

Lagarde, kripto para piyasalarının en çok ilgi gören birimi Bitcoin’e ilişkin olarak, kripto varlıkların "para birimi" olmadıklarını, buna karşılık, "oldukça spekülatif varlık" olduğunu vurguladı.

Lagarde, 13 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada da, Bitcoin’i "varlık" olmaktan, "para birimine" dönüştürecek bir düzenleme için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.

Katıldığı bir çevrimiçi konfaranstaki konuşmasında kripto para birimlerine ilişkin soruları yanıtlayan Lagarde, kripto paraları "tuhaf işlerin döndüğü son derece spekülatif bir yatırım aracı" diye nitelendirdi.

Yapılacak uluslararası işbirliğiyle, kripto para birimlerinin suçlular tarafından "kara para aklama" işlerinde kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorulara da yanıt bulunması gerekeceğinin altını çizdi ve ekledi: "Bir düzenleme olması gerekiyor. Bu düzenleme de, küresel düzeyde kabul edilen ve uygulanan bir uygulama olmalı; eğer olmazsa, başka bir tarafta oluşan açık kullanılacaktır."


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