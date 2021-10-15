Bitcoin fiyatları rekora mı gidiyor? Kritik tarih 18 Ekim! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayabileceği haberiyle tarihi zirveye adım adım yaklaşırken, 18 Ekim tarihinde ABD tarafından beklenen onayın gelmesiyle yeni rekorlar görülebilir.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatları yaklaşık 3 ay önce 30 bin dolar seviyesinin altını görürken, bir süredir devam eden yükseliş hareketiyle bugünkü işlemlerde 60 bin dolar seviyesini aştı. Tarihinde ilk defa daha çok haber bazlı sert yükselişlere sahne olan Bitcoin fiyatlarının bu yaşanan yükselişinin arkasındaki sebep, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) başvurularını onaylayabileceği haberi ve risk iştahının artmasıyla özellikle kurumsal yatırımcıların riskli varlık olarak görülen kripto para birimlerine yatırım yapmaları olarak sayılabilir.

18 Ekim Pazartesi günü Bitcoin ETF başvurusunun onayı beklenirken, onayın gelmesi halinde Bitcoin fiyatlarında yeni bir tarihi rekorun gelmesi bekleniyor. Piyasanın uzmanları, olumlu bir senaryoda yıl sonunda Bitcoin fiyatının 80 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

3 gündür aralıksız yükselişini sürdüren Bitcoin (BTC), bugün içerisinde en yüksek 60 bin 350 dolar seviyesine kadar tırmanarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. BTC böylelikle 16 Nisan tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken, tüm zamanların rekor seviyesini 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara yükselerek kırmıştı.

Bitcoin bugün içerisinde en düşük 56 bin 891 doları görürken; saat 17.51 itibarıyla yüzde 4,40 oranında yükselişle 59 bin 981 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BİTCOİN REKORA MI GİDİYOR?

Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü

Bitcoin (BTC) yeniden 60 bin dolar seviyesini test ederek sadece üç ay önce gördüğü 30 bin dolar seviyesinden bu yana değerini ikiye katlamış oldu. Son üç ay içerisindeki bu hızlı artış ilk olarak fiyatın 30 bin dolar seviyesine gelmesi ve kurumsal talep bakımından iskontolu görülen bu rakam sonrası talebin yeniden canlanması oldu.

Madenciler, Çin’in yasağına rağmen ki her Çin’in FUD (korku) haberi beraberinde ralli getirmiş, satmadan havuzlarında BTC biriktirmesi, uzun vadecilerin de 30 bin dolardan aldıkları Bitcoin’leri satmadan ilerlemesi oldu. Ancak son üç haftadır hikâye daha çok ABD’nin menkul kıymetleri düzenleyici kuruluşu SEC’in Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) başvurularını önümüzdeki hafta pazartesi onaylayabileceği oldu.

SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kendisine gelen 2013 yılından bu yana birçok kripto para ETF başvurusunu manipülatif olduğu nedeniyle reddederken, yeni Başkan Gensler’ın tutumu ve ABD’nin, Çin’in kripto paraları yasaklamasının ardından otomatik olarak lider konuma gelmesiyle tutumu değişmiş olabilir.

18 Ekim tarihinde ProShares’in Bitcoin ETF başvurusunun onayı halinde Bitcoin 65 bin dolar seviyelerine doğru yeni bir rekor tazeleme isteği duyabilir. Sene sonuna kadar 80 bin dolar beklentimizin devam ettiği şu dönem içerisinde bizim risk olarak gördüğümüz en önemli konu ay sonuna kadar çıkması beklenen ABD Dijital Dolar raporu. Bu raporun içeriğini henüz bilmiyoruz fakat öncesinde Çin’in tutumunu gördük. Bu konuda dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Henüz kripto paraları düzenleyen regülasyonun olmamasına rağmen, SEC’in düzenlemesi olmayan bir sektörün ETF’ine onay vermesi ileride sektörün önünün açık olacağına işaret ettiği için direk ve dolaylı yoldan Bitcoin’i destekleyebilir.

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