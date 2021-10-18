“Bitcoin fiyatları 65 bin dolara yöneldi” | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, haber akışlı yükseliş hareketlerini sürdürürken, tarihi zirvesine biraz daha yaklaştı. Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, “Bitcoin'de oluşan teknik görüntüye bakıldığında var olduğu yükseliş kanalında hareket devam etmekle birlikte 64 bin 800 dolara uzanan bayrak formasyonu mevcut. Bu görüntü içerisinde Bitcoin 59 bin 800 dolar üzerinde tutundukça kanal görünümünde yükselişine devam edebilir” şeklinde değerlendirdi.

Bitcoin yatırımcılarının gözü bugün ABD’den gelecek haberdeydi. Beklenen haber geldi ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk Bitcoin vadeli fonlarına (ETF) onay verdi. İlk Bitcoin ETF'lerinin bu hafta içinde işlem görmeye başlayacağı haberinin gelmesiyle Bitcoin fiyatları tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Piyasanın uzmanları, olumlu bir senaryoda yıl sonunda Bitcoin fiyatının 80 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğine işaret ederken; Bitcoin, tüm zamanların rekor seviyesini 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara yükselerek kırmıştı.

Bitcoin fiyatları, tarihi zirvesinden sonra gördüğü en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürürken, gün içerisinde en düşük 59 bin 377 dolar, en yüksek ise 62 bin 617 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları saat 14.38 itibarıyla yüzde 2,21 oranında düşüşle 61 bin 147 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum fiyatları da, şu dakikalarda yüzde 3,59 oranında düşüşle 3 bin 740 dolar seviyesinde hareket ediyor.

TWİTTER CEO’SU: BİTCOİN MADENCİLİK SİSTEMİ KURMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ

Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Bitcoin madencilik sistemi kurmayı değerlendirdiklerini söyledi. Twitter CEO’su, planladıkları sistemin küresel ölçekte bireylere ve şirketlere açık olacağını ve sistemin açık kaynaklı yazılım temelinde öngörüldüğünü belirtti.

BİTCOİN ETF ONAYI BEKLENTİLERİ İLE 65 BİN DOLARA YÖNELDİ

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Bitcoin yeni haftaya 62 bin 500 seviyesinden başlayarak rekoruna olan mesafeyi yüzde 5'e indirdi. Son bir haftada yüzde 10'a yakın değer kazanan Bitcoin temmuz ayı sonunda test ettiği dip seviye olan 30 bin seviyesinden bu yana değerini ikiye katlamış oldu. Pazar dominansı ise yüzde 47'ye yükseldi.

Dominans’ın artıyor olması altcoinlerin seyrinde duraksama olduğu anlamına gelir ve sahne Bitcoin'e kalır. Mevcut durumda sene sonu 80 bin dolar hedefine ilerleyen Bitcoin'de opsiyon piyasası net bir katılımla yükselişi desteklemiyor. Yatırımcıların yarısı Bitcoin'in bu ayı 64 bin dolardan kapatacağı yönünde kontrat satın alırken diğer yarısı da 54 bin dolar seviyesinde kapatacağı yönünde pozisyonlandı.

Bitcoin ETF'lerinin (Borsa yatırım fonu) bu hafta işleme başlayacağı yönünde beklentiler piyasaya yukarı yönde hareket ettirirken diğer tarafta stablecoinlere ilişkin risklerin varlığını da unutmamak gerekiyor. SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yanlış beyanından dolayı en büyük stablecoin ihraççısı Tether'e 42.5 milyon dolarlık ceza kesildi. Bu ay sonuna doğru çıkacak dijital dolar raporu ve SEC'in stablecoin ihraççılarına kestiği ceza önemli bir risk olsa da piyasa şu an çıkacak olan ETF'leri fiyatlamayı sürdürüyor.

Bitcoin'de oluşan teknik görüntüye bakıldığında var olduğu yükseliş kanalında hareket devam etmekle birlikte 64 bin 800 dolara uzanan bayrak formasyonu mevcut. Bu görüntü içerisinde Bitcoin 59 bin 800 dolar üzerinde tutundukça kanal görünümünde yükselişine devam edebilir.

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