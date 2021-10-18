  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • “Bitcoin fiyatları 65 bin dolara yöneldi”
‹ Önceki Haber Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor Sonraki Haber › Hazine 8,2 milyar lira borçlandı Hazine 8,2 milyar lira borçlandı

“Bitcoin fiyatları 65 bin dolara yöneldi”

18.10.2021 - 15:10 | Son Güncelleme :
“Bitcoin fiyatları 65 bin dolara yöneldi” | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, haber akışlı yükseliş hareketlerini sürdürürken, tarihi zirvesine biraz daha yaklaştı. Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, “Bitcoin'de oluşan teknik görüntüye bakıldığında var olduğu yükseliş kanalında hareket devam etmekle birlikte 64 bin 800 dolara uzanan bayrak formasyonu mevcut. Bu görüntü içerisinde Bitcoin 59 bin 800 dolar üzerinde tutundukça kanal görünümünde yükselişine devam edebilir” şeklinde değerlendirdi.

Bitcoin yatırımcılarının gözü bugün ABD’den gelecek haberdeydi. Beklenen haber geldi ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk Bitcoin vadeli fonlarına (ETF) onay verdi. İlk Bitcoin ETF'lerinin bu hafta içinde işlem görmeye başlayacağı haberinin gelmesiyle Bitcoin fiyatları tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Piyasanın uzmanları, olumlu bir senaryoda yıl sonunda Bitcoin fiyatının 80 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğine işaret ederken; Bitcoin, tüm zamanların rekor seviyesini 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara yükselerek kırmıştı.

Bitcoin fiyatları, tarihi zirvesinden sonra gördüğü en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürürken, gün içerisinde en düşük 59 bin 377 dolar, en yüksek ise 62 bin 617 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları saat 14.38 itibarıyla yüzde 2,21 oranında düşüşle 61 bin 147 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum fiyatları da, şu dakikalarda yüzde 3,59 oranında düşüşle 3 bin 740 dolar seviyesinde hareket ediyor.

TWİTTER CEO’SU: BİTCOİN MADENCİLİK SİSTEMİ KURMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ

Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Bitcoin madencilik sistemi kurmayı değerlendirdiklerini söyledi. Twitter CEO’su, planladıkları sistemin küresel ölçekte bireylere ve şirketlere açık olacağını ve sistemin açık kaynaklı yazılım temelinde öngörüldüğünü belirtti.

BİTCOİN ETF ONAYI BEKLENTİLERİ İLE 65 BİN DOLARA YÖNELDİ
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Bitcoin yeni haftaya 62 bin 500 seviyesinden başlayarak rekoruna olan mesafeyi yüzde 5'e indirdi. Son bir haftada yüzde 10'a yakın değer kazanan Bitcoin temmuz ayı sonunda test ettiği dip seviye olan 30 bin seviyesinden bu yana değerini ikiye katlamış oldu. Pazar dominansı ise yüzde 47'ye yükseldi.

Dominans’ın artıyor olması altcoinlerin seyrinde duraksama olduğu anlamına gelir ve sahne Bitcoin'e kalır. Mevcut durumda sene sonu 80 bin dolar hedefine ilerleyen Bitcoin'de opsiyon piyasası net bir katılımla yükselişi desteklemiyor. Yatırımcıların yarısı Bitcoin'in bu ayı 64 bin dolardan kapatacağı yönünde kontrat satın alırken diğer yarısı da 54 bin dolar seviyesinde kapatacağı yönünde pozisyonlandı.

Bitcoin ETF'lerinin (Borsa yatırım fonu) bu hafta işleme başlayacağı yönünde beklentiler piyasaya yukarı yönde hareket ettirirken diğer tarafta stablecoinlere ilişkin risklerin varlığını da unutmamak gerekiyor. SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yanlış beyanından dolayı en büyük stablecoin ihraççısı Tether'e 42.5 milyon dolarlık ceza kesildi. Bu ay sonuna doğru çıkacak dijital dolar raporu ve SEC'in stablecoin ihraççılarına kestiği ceza önemli bir risk olsa da piyasa şu an çıkacak olan ETF'leri fiyatlamayı sürdürüyor.

Bitcoin'de oluşan teknik görüntüye bakıldığında var olduğu yükseliş kanalında hareket devam etmekle birlikte 64 bin 800 dolara uzanan bayrak formasyonu mevcut. Bu görüntü içerisinde Bitcoin 59 bin 800 dolar üzerinde tutundukça kanal görünümünde yükselişine devam edebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3246 Değişim: -0,07%
Düşük 9,3070 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8732 Değişim: 0,21%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,91 Değişim: 0,58%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.