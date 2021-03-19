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Bitcoin fiyatları 60 bin dolardan döndü

19.03.2021 - 09:51
Bitcoin fiyatları 60 bin dolardan döndü | Bitcoin Haberleri

Fed Başkanı Powell’ın, açıklamalarıyla gelen spot alımlarla 60 bin doları aşan Bitcoin fiyatları, kar satışlarıyla 58 bin dolar sınırına döndü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60 bin doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla 58 bin dolar sınırına döndü.

Son 24 saat içinde 54 bin 253 ve 60 bin 116 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58 bin 43 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 1,784.77 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 3.13 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 205.44 milyar dolara geriledi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.86 düşüşle 264.88 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 6.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.93 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 29 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 776.54 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 884 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 729 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9’unu Bitcoin, yüzde 11.6’sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık düşüşle 141 milyar dolar düzeyindeydi.


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