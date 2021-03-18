Bitcoin fiyatları 59 bin doların üzerini gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, hafta sonu gördüğü 61 bin 683 dolarlık tarihi zirveden, 53 bin dolara kadar sert geriledikten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59 bin doların üzerini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden, 53 bin dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59 bin doların üzerine kadar çıktıktan sonra, bu düzeylerde hareket ediyor. Bitcoin fiyatları gün içerisinde en yüksek 59 bin 469 dolar seviyesini görürken, saat 10.33 itibarıyla yüzde 1.40 oranında yükselişle 58 bin 471 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saat içinde 54 bin 528 ve 59 bin 391 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58 bin 782 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Cardano son 24 saatte yüzde 14.95 artışla 1.40 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 44.79 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 89 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 805.78 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 14 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 861 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 644 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9’unu Bitcoin, yüzde 11.7’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 141 milyar dolar düzeyindeydi.

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