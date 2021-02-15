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Bitcoin’de yeni tarihi zirve

15.02.2021 - 14:21
Bitcoin’de yeni tarihi zirve | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, PayPal’in kripto hizmet alanını genişletme kararı, Uber’in Bitcoin’i kabul etme gibi hazırlıklarıyla, 49 bin 487 dolarlık yeni tarihi zirvesini gördü.

 

Son 24 saat içinde 46 bin 347 ve 49 bin 487 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, saat 14.19 itibarıyla yüzde 0.07 yükselişle 47 bin 674 dolar seviyesinde hareket ederken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.21 olarak hesaplandı. Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 878 milyar dolardan, 874 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak’ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 425.37 milyar dolardan, 1 trilyon 412.56 milyar dolara döndü.

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Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 93 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 8 bin 472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 759 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.8’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 204 milyar dolardan, 211 milyar dolara yükseldi.


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