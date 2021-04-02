Bitcoin 60 bin doların üzerini gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatlarında yükseliş sürerken; yeniden 60 bin doların üzerini gördü. Bitcoin şu dakikalarda ise, 59 bin 448 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60 bin doların üzerini gördükten sonra, bu düzeylere yakın hareket ediyor. Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en yüksek 60 bin 184 dolar seviyesini görürken; saat 12.04 itibarıyla yüzde 0.98 oranında yükselişle 59 bin 448 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Son 24 saat içinde 58 bin 505 ve 60 bin 184 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.11 artışla 59 bin 933 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 14.24 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 119.82 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.85 artışla 2,000.46 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 23.09 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 230.66 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 12.90 artışla 345.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 42.39 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.32 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 42 milyar dolar artışla 1 trilyon 928 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,095 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,492 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.0’ini Bitcoin, yüzde 11.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolar artışla 170 milyar dolara yükseldi.

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