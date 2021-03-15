Bitcoin 60 bin doların üzerinde! | Bitcoin Haberleri

En popüler para birimi olan Bitcoin, 61 bin 683 dolarlık yeni zirvesini görürken, yeni haftada 60 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla 61 bin 683 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, yeni haftada 60 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en yüksek 60 bin 724 doları görürken; saat 09.40 itibarıyla yüzde 3.39 oranında yükselişle 58 bin 733 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 58 bin 972 ve 61 bin 235 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.15 düşüşle 60 bin 460 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.17 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 129 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.96 düşüşle 1,889.14 dolara düşerken, haftalık kazancı da yüzde 9.46 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 217.35 milyar dolara indi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 1.82 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether artıdaydı.

Toplam 8 bin 795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 379 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9’unu Bitcoin, yüzde 11.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.

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