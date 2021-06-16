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Bitcoin 40 bin doların üzerinde! Haftalık kazancı yüzde 22'yi aştı

16.06.2021 - 09:45 | Son Güncelleme :
Bitcoin 40 bin doların üzerinde! Haftalık kazancı yüzde 22'yi aştı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, ABD’li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones’un , "portföy çeşitlendiricisi" diye tanımlamasının ardından yükseldiği 40 bin doların üzerinde tutundu. Bitcoin'in, haftalık kazancı yüzde 22.27 olarak hesaplandı.

İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated’in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 39 bin 609 ve 41 bin 295 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.59 düşüşle 40 bin 310 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.27 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolar düşüşle 748 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 504 ve 2 bin 639 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 2,533.61 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.44 ve piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 292 milyar dolar düzeyindeydi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.10 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 77 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 709 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,452 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8’ini Bitcoin, yüzde 17.1’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 87 milyar dolar düzeyindeydi.


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