Bitcoin 24 saatte yüzde 30 yükseldi | Bitcoin Haberleri

Çin’in finans sektörüne getirdiği yasakla hızlı gerileyen Bitcoin, 30 bin doları görürken; 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin doları aştı. Bitcoin fiyatları şu dakikalarda ise, 39 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Çin’in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın ardından hızlı inişle 30 bin dolara kadar inen Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin dolar sınırını aşarken, büyük düşüşte üçüncü sıradaki yerini Tether’e bırakan Binance Coin de toparlanarak, eski yerine yerleşti.

Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en düşük 39 bin 334 dolar seviyesini, en yüksek ise 42 bin 267 doları görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.20 oranında düşüşle 39 bin 904 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 759 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.81 artışla 2,761.02 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 27.48 ve piyasa hacmi de 323 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya dönen Binance Coin de, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.21 artışla 387.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 33.02 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, hafif toparlanarak 1.0 trilyon 782 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Etiketler