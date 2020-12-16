‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız

Bitcoin 19 bin 500 dolar sınırında

16.12.2020 - 10:30
Bitcoin 19 bin 500 dolar sınırında | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, erken saatlerde 19,512.53 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeye yakın hareket ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte 0.06 düşüşle 19,395.04 dolara geriledi; birimin haftalık kazancı yüzde 6.07 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 359.70 milyar dolara çıktı.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın stratejistleri ABD, Euro bölgesi, Birleşik Krallık ve Japonya’daki emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin varlıklarının yüzde 1.0’ini Bitcoin’e yatırmaları durumunda, Bitcoin’e olan talebin 600 milyar dolar artacağını tahmin ediyor. Bu miktar da mevcut durumda 360 milyar dolar dolayında olan Bitcoin piyasa değerinin neredeyse iki katı yapıyor.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 562 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık artışla 109 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,017 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,291 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.06 düşüşle 19,395.04 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.33 düşüşle 583.55 dolar,

3.XRP yüzde 9.95 düşüşle 0.44 dolar,

4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.30 artışla 286.08 dolar,

6.Litecoin yüzde 3.83 düşüşle 80.00 dolar,

7.Chainlink yüzde 3.30 düşüşle 12.41 dolar,

8.Cardano yüzde 4.71 düşüşle 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 4.44 artışla 5.16 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.52 düşüşle 29.22 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimlerinin merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır.

Kripto para türleri kullanılarak halihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

Eğitim: Eğitim alanı da kripto para teknolojisinin potansiyel kullanımının hızla arttığı alanlarından bir tanesidir. Kıbrıs, İsviçre, ABD ve Almanya’daki bazı üniversiteler internet sitelerinde eğitim ücreti olarak kripto paraları özellikle de Bitcoini kabul ettiklerini ifade etmektedir. Bunlardan Kıbrıs’ta yer alan Lefkoşa Üniversitesi Bitcoin için popüler bir ödeme aracısı olan Bitpay aracılığıyla eğitim masraflarını tahsil eden ilk akredite üniversitedir.

Bağış ve Fon Bulma: Bağış: Geleneksel para bulma yöntemlerinin artık yeni çağ girişimleri için işe yaramadığı günümüzde, birçok girişim fikri, hizmetleri ve ürünleri için para toplamak söz konusu olduğunda kripto para yolunu tercih etmektedir. Bunun temel sebebi blokzincir teknolojisi kullanılarak paranın nereden nereye gittiğini ve nerede toplandığını izlemenin kolaylığıdır. Blokzincir ve kripto para teknolojisi yardım kuruluşları içinde meydana gelen yolsuzlukları ve sızıntıları önlemek için de kullanılabilmektedir. Dünya Gıda Programı (WFP) halihazırda topladığı açlık yardımlarını şeffaf bir şekilde dağıtmak için blokzincir teknolojisini kullanmaktadır."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 0,54% Hacim : 17.715 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 1.401 16.12.2020 Yüksek 1.410
Açılış: 1.404
7,7992 Değişim: -0,47%
Düşük 7,7602 16.12.2020 Yüksek 7,8453
Açılış: 7,8362
9,5126 Değişim: -0,22%
Düşük 9,4474 16.12.2020 Yüksek 9,5424
Açılış: 9,5334
467,14 Değişim: -0,04%
Düşük 463,09 16.12.2020 Yüksek 468,37
Açılış: 467,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.