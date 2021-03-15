Bakan Varank: Kripto para alanını başı boş bırakmayacağız | Bitcoin Haberleri

Bakan Varank, "Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız" dedi.

Son yılların en popüler yatırım araçları arasında yerini alan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin yolda olduğu sinyalleri gelmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Etiketler