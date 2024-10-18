Yapay zekalı çevre dostu istasyon dönemi

Petrol piyasası ve akaryakıt pazarıyla ilgili görüşlerinizi ve Opet’in pazardaki konumunu öğrenebilir miyiz?

Akaryakıt dağıtım sektörü oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Sektörümüzdeki gelişmelerin yanı sıra 2024 yılı el değiştirme ve birleşmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Otomotiv sektöründeki gelişmeler, müşteri beklentileri ve dijitalleşme sektörümüzü etkileyen önemli unsurlar.

Motorin pazarı pek değişmezken benzin pazarında ciddi bir hareketlilik var. 2-3 yıldır devam eden ve her yıl yüzde 20’lere ulaşan bir büyüme söz konusu... Toplam otomobil satışları içinde benzinli araçların yüzde 80’lik pazar payını koruyor olması, önümüzdeki dönemde de benzindeki dinamizmin korunacağını gösteriyor. Zira geçen yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüyen pazar bu yıl yüzde 20’ye yakın büyüdü. Tahminlerimiz bu yıl 6,5 milyon tona ulaşacağı yönünde. Bu nedenle benzinin ve benzin tüketicisinin önem kazandığı bir süreç yaşıyoruz. AB’nin motorindeki emisyonlarla ilgili tedbirleri de benzinli araçlara yönelimi artırdı. Diğer yandan elektrikli araç pazarının çok daha agresif büyümesi bekleniyordu ancak otomobil üreticilerinin, tamamen elektrikli araçlara geçişe yönelik tarihleri ertelediklerini görüyoruz.

OPET açısından değerlendirirsek, 2024 yılının ilk 6 ayında perakende hacmimiz yani kanopi altı satış hacmimiz artarak devam etti ve yüzde 5 büyüme ile pazar payımızı artırdık. Mayıs ayı itibarıyla bakıldığında sektörde küçülme görülürken OPET olarak sektörün yaklaşık 1 puan üzerinde büyüdük. OPET, şu anda beyaz ürünlerde yüzde 18.8 pazar payı ile 3, siyah ürünlerde ise 21.2 pazar payı ile 1. sırada… Bireysel satışlarda ise yüzde 19,3 pazar payına ulaşıldı ve OPET, bireysel pazar payını 2024 yılında en çok artıran akaryakıt dağıtım markası olmayı başardı.

Öte yandan markamızı sektörde rakiplerinden ayrıştıran en önemli unsurların başında sosyal sorumluluk projelerimiz geliyor. Özellikle Temiz Tuvalet Kampanyası ile yürüttüğümüz çalışmalar takdir toplarken sektörümüzde bir başka dönüşüme liderlik ettiğimiz projemiz de Kadın Gücü oldu. Mesleki cinsiyet kavramını ortadan kaldırarak kadınlara istasyonlarda yeni bir çalışma alanı sunan projemiz kapsamında bugün yaklaşık 4 bin ‘Kadın Gücü’ne ulaştık.

Tüm bu çalışmalarımız ile sektörün müşteri memnuniyeti en yüksek markası unvanımıza yakışacak şekilde bu yıl, 8. kez sektöründe ‘Lovemark-Aşkla Bağlanılan Marka’ seçilmek de çalışmalarımızın tüketici nezdinde bulduğu değeri tescilliyor.

TOPLAM 1882 İSTASYON

Yeni yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Bu yıl istasyon yatırımları açısından verimli bir yıl oldu; OPET istasyon sayısı 1259, Sunpet ise şu anda 623 olmak üzere toplamda 1882 istasyona ulaştık. Eylül sonu itibarıyla OPET’te 40, Sunpet’te ise 30 yeni istasyonumuz faaliyete geçti. Yılın sonuna kadar OPET markası ile açılması planlanan istasyon hedefimiz 87, Sunpet’te ise 42. “Acente istasyon” olarak adlandırdığımız ve Opet iştiraki olarak işletmeciliğini üstlendiğimiz 34 istasyonumuz bulunuyor. Özellikle bu yıl 5 önemli noktada açtığımız yeni istasyonumuz var. İstanbul Çekmeköy’de açılan çevre dostu, akıllı istasyonumuz ile sektöre de örnek olacak bir adım attık. Kendi kendine yetebilen bir tesis olan istasyon, daha inşaat halinde iken LEED Platinum sertifikası almaya hak kazanarak farkını ortaya koydu. OPET Çekmeköy İstasyonu altyapı çalışmalarında yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile belirlenmiş senaryolar ışığında algoritmik yöntemlerden faydalanılıyor. Enerji ihtiyacını kanopi üzerine kurulan GES’ten karşılıyor, tükettiği enerji ve suyu verimli kullanan bir teknolojiye sahip. Çevre dostu, akıllı istasyon konseptinin başka bir örneği ise İstanbul Kuzey Çevreyolu Poyraz Mevkii’nde yer alan karşılıklı iki istasyonumuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Anadolu yakasına geçişte ve diğer yönden Asya Kıtası’na geçişte ilk akaryakıt istasyonu konumunda bulunuyor. Her bir istasyonda 9 ada akaryakıt ve 1 ada LPG olmak üzere; her 2 istasyonda toplam 20’şer ada bulunuyor.

İstanbul TEM Otoyolu Avrupa Yakası Gaziosmanpaşa mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde bulunan yeni istasyonumuz Güven Elif Petrol’ün ise Türkiye’nin satış potansiyeli olarak en yüksek hacmine sahip olmasını bekliyoruz. Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu unvanını taşıyan, 11 bin m2 araziye konumlanan istasyonun 2 bin 500 m2 kanopi alanı, 400 m2 market alanı bulunuyor. 32 ada akaryakıt ve 4 ada LPG olmak üzere toplam 36 ada olarak hizmet veriyor.

İzmir – İstanbul Otoyolu Balıkesir Karesi mevkiindeki Kılıççıoğlu Petrol ve Bursa şehir merkezinde bulunan, bölgenin en çok satış hacmine sahip Bupet yeni önemli istasyonlarımız.

OPET olarak transit ticaret yani bunker adı verilen gemi yakıtı ticaretinde bu yıl 200 bin tonu bulmayı bekliyoruz. Bu hedefle 3 gemi alımı için imzalarımızı attık ve 2 gemimizi Mart 2024’te teslim aldık. 3’üncü gemimiz yıl sonu gelecek.

Akaryakıt dışındaki gelirleriniz neler?

Akaryakıt dışı gelirlerin ilk sırasında istasyon marketleri yer alıyor. 2019 yılında gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer verdiğimiz Ultramarket konseptimizi hayata geçirdik ve 5 yıl içinde tüm istasyonlarımızın bu konsepte dönüşümünü planlıyoruz. Hedefimizin yarısından çoğunu gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Zamanla yarışan günümüz tüketicisine, ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze, temiz, kaliteli bir şekilde sunuyoruz. Pek çok farklı kategoride ürüne yer verilen, alanının öncüsü tanınmış markalarla işbirliğimiz söz konusu… Yemeksepeti

Mahalle uygulaması içinde Opet Ultramarket olarak yer almaya başladık. Özellikle marketlerin kapalı olduğu gece saatlerinde gelen siparişler sayesinde marketlerimizin de cirosunu artırdık.

Adblue ve Cam Suyu pazarında kendi markalı ürünlerimiz istasyonlarımızda ve belirlenen noktalarda satışta… Dizel araçların emisyon değerlerini düşüren Adblue ürünümüzün 79 istasyonumuzda pompadan da satışı yapılıyor. Bu yıl mayıs ayında Azerbaycan’a ilk AdBlue ihracat satışı gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl için ise 30 bin ton Adblue satışı planlıyoruz. Araç bakımında önemli bir yer tutan OPET markalı cam suyu satışının 4. çeyrekte tüm acentelerimizde ve Ultramarketler’de yayılımı tamamlanacak. 2025 hedefimiz 2500 ton cam suyu satışı gerçekleştirmek. Akaryakıt dışı gelir olarak konumlandırdığımız bir diğer uygulamamız Ultratemiz. Ultratemiz ile araç temizliği hizmetini teknolojik altyapı ve içerik açısından ‘fark’lılaştırırken aynı zamanda ‘az su ve az enerji’ harcayarak doğa dostu bir uygulama ile araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Ultratemiz markalı araç temizlik hizmetimiz ise 40 ilde yaklaşık 200 noktada aktif.

OPET, elektrikli araç şarj istasyonlarında Koç Topluluğu şirketlerinden Wat Mobilite’nin yüzde 24 hissesine sahip. OPET’in ortaklarından Öztürk ailesi de Ovolt şirketini kurdu. OPET istasyonlarında her iki şirket tarafından yapılacak kurulumlar Ultraşarj markası altında olacak.

UTTS YILBAŞINDA ZORUNLU OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir uygulamayı devreye aldı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi. Sistem nasıl çalışacak, kayıt dışı ile mücadeleye nasıl katkı sağlıyorsunuz?

Akaryakıt dağıtım sektörünün son dönemde en önemli konusu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS). UTTS’yi “taşıt tanıma kitleri vasıtasıyla yakıt satış işlemlerini kaydedecek bir sistem” olarak özetleyebilirim. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Şirket araçları, filolar, minibüs gibi ticari araçlar ve şahıs şirketlerine ait vasıtaların UTTS sistemine dâhil olması ile 7,5 milyon araçlık bir araç parkı oluşacağını tahmin ediyoruz. UTTS, sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu hale getirilse de geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tebliğ ile de ilgili sistemin bireysel kullanıcıya da entegre edilmesi gündeme geldi. Bugün itibarıyla Türkiye’de ticari ve bireysel araçların toplamı 29 milyon civarında. OPET olarak “Otobil” ürünümüz ile yer aldığımız bu pazarda, şu anda 2,5 milyon araç var. UTTS’nin devreye girmesi ile bu sayı 7-7,5 milyonu bulacak. Tüketim açısından baktığımızda ise toplam tüketimin yarısını UTTS müşterileri oluşturacak gibi görünüyor. OPET olarak otomasyonlu satış pazarında pazar payımızın yükseltilmesi için ilave 5 milyonluk araç pazarının doğru iş birlikleri ve teknoloji ile destekleyerek müşterilerimize hızlıca ulaşmayı hedefliyoruz.

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