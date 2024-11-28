Türkiye’de doğdu Avrupa’da büyüyor

Vodafone, dijital teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Teknoloji alanında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 2024 nasıl geçti?

Gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer yaratmak için kullanıyoruz. Kendimizi yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olarak konumluyoruz. Sadece iletişim hizmeti sunmuyoruz, aynı zamanda dijital pazaryeriyiz, ödeme şirketiyiz, finans, turizm ve sigorta hizmetleri sağlayıcısıyız. 2024, Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar attığımız verimli bir yıl oldu.

Vodafone Grubu’nun organizasyonuyla her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından IT yeteneklerinin müşteri bakış açısıyla sahada gözlemlenerek değerlendirildiği IT4C (IT for Customers) 2024 sonuçlarına göre Vodafone Türkiye olarak hem lokal pazarda hem tüm Vodafone ülkeleri arasında birinci olduk. Müşteri odaklı ve sahada gerçek kullanıcılar tarafından uygulanarak IT yeteneklerinin etkinliğini ve performansını değerlendiren bu kapsamlı kıyaslamada uçtan uca dijital e-SIM satışı, müşterilerimize e-ticaret imkanı ve kişiselleştirilmiş faydalar sunduğumuz mobil uygulama, mağazalarda kullanılan self-servis sistemler, dijital asistan TOBi, yapay zeka, ödeme yöntemleri gibi yeni nesil teknolojileri etkin kullanıp müşterilerimize çoklu-kanal deneyimi sunarak birinci olmaktan mutluluk duyuyoruz.

VODAFONE HAPPY SADAKAT PROGRAMI

Türkiye’de geliştirdiğiniz ve diğer ülkelerle paylaştığınız projeleriniz var mı?

Türkiye’deki sadakat platformumuzu “Vodafone Happy” markasıyla uluslararası pazarlara sunmaya başladık. Müşterilerimize global ve yerel markalardan indirimler sunduğumuz, kişiselleştirilmiş fırsatlarla buluşturduğumuz bir sadakat platformu. Aktif olduğumuz her pazarda müşteri memnuniyetini artırırken, işbirliği yaptığımız markalar ve iş ortaklarımız için yeni iş fırsatları yaratıyor. Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu platform Avrupa’daki 3. parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıktı. Bu nedenle Vodafone Happy’i diğer Vodafone ülkelerinde de “en iyi uygulama” olarak yaygınlaştırmaya başladık. Platformun dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı. Mayıs 2022’de Portekiz implementasyonuyla başlayan, ardından Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda pazarlarında aktif hale gelen Vodafone Happy, Çekya’da da hizmet verecek.

Ek olarak “Gelir Yönetimi” sistemlerimizi yeni mimari ile tamamen modernize ediyor, merkezi yazılımı kendi mühendislerimizle sıfırdan geliştiriyoruz. Sabit iletişim hizmetleri sunduğumuz müşterilerimiz için kullandığımız CRM çözüm platformumuzu da içeride geliştirdik ve yurtdışına ihraç etme görüşmelerimiz sürüyor. Bu büyük dönüşümler, sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve esnek bir hizmet sunmamız için atılmış önemli adımlar.

TEK TEKNOLOJİ EKİBİ ANLAYIŞI

Vodafone Happy nasıl ortaya çıktı? Teknoloji ihracı konusunda farklı projeleriniz olacak mı?

Vodafone Grubu olarak tüm dünyadaki teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu, daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Hem global deneyimi Türkiye’ye getiriyoruz hem de Türkiye’deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz. Vodafone’un yenilikçi yazılım geliştirme yaklaşımları ve çevik çalışma kültürü, şirketimizin teknoloji vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Yeni fikirlerin hızla hayata geçmesi için geliştirilen çözümlerde yeniden kullanılabilirlik esas alınarak etkin kaynak kullanımı ve dijital verimlilik sağlanıyor. Paydaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Her aşamada onların katkılarıyla fikirler geliştirip bunları projelere dahil ediyoruz. Vodafone Happy gibi birçok ürün ve proje de benzer süreçlerle Türkiye’den liderlik ediyor.

Yine Türkiye’deki ekiplerimizin geliştirdiği ve müşterilerimizin kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümümüz var. Müşterilerimizin Vodafone’a ulaştığı noktalardaki etkileşimlerini kullanarak müşteri memnuniyetini artırmak ve etkin çözümler üretmek için kullandığımız bir çözüm. Esneklik, maliyet ve teknolojik yeniliklere uyum alanlarındaki üstünlüğü sebebiyle yurtdışında da ses getirdi. Bunun üzerine ilk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu ürünle hizmet vermek için çalışmalara başladık.

EN UYGUN İÇERİK VE TEKLİF kOLAY ULAŞIM

Vodafone Yanımda ayda 300 milyon kez ziyaret edilen Türkiye’nin en popüler uygulamalarından. Telekomdan e-ticarete, finanstan sigortaya, seyahatten eğlenceye birçok alanda hizmet veriyoruz. Bu hizmet çeşitliliği içerisinde akıllı algoritmamız ve kişiselleştirme teknolojimiz sayesinde kullanıcılarımız uygulamaya giriş yaptığı andan itibaren anasayfadan başlayarak kendilerine en uygun içerik ve tekliflerle kaşılaşırken, ihtiyaç duydukları ürün ve servislere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu yıl Yanımda Premium, Puanlar Yanımda, Vodafone Kazancım ve Eğlence Yanımda gibi yeni inovatif servisler geliştirdik. Vodafone Yanımda üzerinden sunduğumuz Fırsatlar Dünyası, Market Yanımda, Her Şey Yanımda ve Vodafone Sigorta servislerimiz, ödeme servislerimiz Vodafone Grubu içinde bir ilk oldu. Kişisel dijital asistanımız TOBi de hem kullanıcı sayısı ve sohbet hacmi, hem de satış adetleri açısından Vodafone Grubu’nda

lider.

YAPAY ZEKÂ BÜYÜK BİR DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜÇ

Yapay zekâ teknolojisine nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu alanda hangi yenilikleri önceliklendiriyorsunuz?

Yapay zekâya yalnızca önemli bir teknoloji olarak değil; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için büyük bir dönüştürücü güç olarak bakıyoruz. Amacımız, yapay zekânın sunduğu fırsatlardan tüm iş alanlarımızda en üst düzeyde faydalanmak.

Geleneksel yapay zekâyı müşteri ihtiyaçlarını en doğru zamanda, en kişisel ve uygun şekilde karşılamak amacıyla kullanıyoruz. Bu sayede müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun cihaz ve tarife teklifleri sunuyor, şebeke yatırımlarımızı optimize ediyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca baz istasyonlarındaki potansiyel arızaları tahmin ederek kesintileri minimize ediyoruz.

Üretken yapay zekâ ise 2022’de hayatımıza girdi. TOBi ile bu alanda önemli bir adım attık. Çok yakında Vodafone ülkelerinde bir ilk olarak tüm yazılımcılarımız generative AI kodlama asistanlarından destek almaya başlayacak. Diğer ekiplerimiz için de çeşitli asistanlar geliştirdik. Bayilerimize sunduğumuz yapay zekâ destekli asistanlarımızdan Vodafone Türkiye GPT’mizi geliştirmeye kadar pek çok projede yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

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