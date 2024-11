Toplumu dönüştüren öğretmenlerin yanında

24 Kasım Türkiye’de gerçekten özel yeri olan tarihlerden. Resmi ya da dini olmayıp da manevi değeri en güçlü ‘özel gün’ler arasında gösteriliyor Öğretmenler Günü. Türkiye’de hangi yetişkine sorsanız gülümseten bir anısı vardır. Çünkü çoğu insana çocukluğunu hatırlatıyor 24 Kasım. Araştırmalara göre öğretmen denilince yetişkinlerin büyük çoğunluğunun aklına önce, ilk öğretmeni geliyor. Derinlerde izi olan, harca emek vermiş o müthiş insan...

24 Kasım’ın neden Öğretmenler Günü olduğunun hikâyesi de ayrı güzel. Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmen unvanı verilmesi yatıyor bunun arkasında. 1981’de, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılında, her yıl 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar veriliyor.

24 Kasım öğretmenlere sevgi ve minnet göstermenin yanı sıra bu kutsal meslekle ilgili her şeyi masaya yatırmak, gelişim alanlarını konuşmak, sorunlara çözüm için ortak aklı harekete geçirmek adına da fırsat yaratıyor.

Yakından takip ettiğim Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), bütün bunları bir günle sınırlı tutmamak için 16 yıl önce kuruldu. Amaç öğretmenleri çağı yakalayan nesilleri yetiştirecek gelişim alanlarında güçlü kılmak. Garanti BBVA tarafından kurulan vakıf, özellikle de pandemi gibi kritik dönemlerde çok etkili işlere imza attı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Köseoğlu Okçu ile vakfın felsefesini, gelecek planlarını konuştuk.

Tuba Köseoğlu Okçu

YENİ BECERİLER ÖNEMLİ HÂLE GELDİ

Bir bankanın eğitimi toplumsal yatırım programlarının odağına alması hele de bunu bir vakıfla hem kurumsal hem de gönüllülük içeren yapıya taşıması önemli elbette. Tuba Köseoğlu Okçu’ya bu felsefeyi sordum.

“Sorumlu bankacılık anlayışıyla, toplumun ihtiyaçlarını ve paydaşlarımızın bankadan beklentilerini ana iş alanlarımızla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirerek projelerimizi geliştiriyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Odaklandığımız alanların başında toplumsal refaha uzun vadeli etkileri yönünden eğitim geliyor. Eğitim ve gelişim odağımızın insanımıza yönelik yaptığımız en sürdürülebilir yatırımlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü günümüzün hızla değişen ve karmaşıklaşan dünyasında yeni beceri setleri her zamankinden daha önemli hale geldi. Gelecek kuşakların yaşadıkları çağa ayak uydurabilmeleri; sürdürülebilir bir dünya yaratabilmelerinin yolu nitelikli eğitimden geçiyor. Üstelik artık bilgiyi sadece öğrenmek yetmiyor, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) raporlarına göre öğrenilen bilgiyi kullanarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek gerekiyor. Biz de bu bilinçle 16 yıl önce, çağının ötesinde bir vizyonla öğrencilerin öğrenme yolculuğunda aileden sonra en önemli rehberleri olan öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini merkeze alan Öğretmen Akademisi Vakfı’nı kurduk.”

Okçu’nun verdiği bilgilere göre bankanın eğitim yatırımları ÖRAV’la sınırlı değil. Kadın girişimciler için Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile (BÜYEM) birlikte hayata geçirdikleri Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, henüz bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kadınların temel finansal konularda eğitim almasına ve kendi ekonomilerini yönetmelerine destek olmak amacıyla KEDV ve FODER ile yürütülen Hesabını Bilen Kadınlar programı, TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla başlatılan “Mavi Nefes Projesi” Okçu’nun bir çırpıda saydığı örnekler oldu.

HER 65 YETİŞKİNDEN BİRİ ÖĞRETMEN

Öğretmenlik mesleği Türkiye’de önemsenen, gençlerin de ilgi gösterdiği bir alan oldu her zaman. Veriler de bunun kanıtı. Okçu da buna dikkat çekerek, Türkiye’de 1.2 milyon öğretmenin 18 yaş altı 18 milyon öğrenciyle okullarda buluştuğunu hatırlattı. Her 65 yetişkinden birinin öğretmen olduğunu söyleyerek ÖRAV’ın etkisini şöyle anlattı: “ÖRAV olarak çalışmalarımızla Türkiye’deki her üç öğretmenden birine ulaştık ama bu sayıyı ne kadar artırırsak bahsettiğimiz desteği yaygınlaştırmamız mümkün olabilecek. ÖRAV ile yaptığımız araştırmalarda, öğretmenlerin en önemli taleplerinden birinin mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirmek olduğunu görüyoruz. Öğretmenler eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu. Onları yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler olarak görmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin nabzını tutarak güncel ihtiyaçlarına dokunan projeler geliştiriyoruz. Örneğin öğretmenler özellikle pandemi sonrası dönemde, tükenmişlik sendromu ve mesleki motivasyon kaybıyla daha sık karşılaşmaya başladı. Öğrenci davranışlarını yönetme ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma gibi konularda destek ihtiyaçları da son yıllarda öne çıktı. En çok talep gelen konularda ÖRAV’ın eğitimci ekipleri yoğun ve hızlı çalışmalarla seminerler ve projeler aracılığıyla öğretmenlere yıl boyunca dinamik bir destek programı sunuyor.”

Okçu’nun paylaştığı verilere göre ÖRAV bugün 50 şehirde, 324 kısmi zamanlı eğitimci ve 20 kişilik merkez ekibiyle öğretmenlere ulaşıyor. 16 yılda 63 proje geliştirdiklerini söyleyen Okçu, “Birçok farklı kurumla iş birliği yaptık. 2024 itibarıyla 378 bin öğretmen aracılığıyla 12 milyon çocuğun hayatına dokunmuş olduk” diyerek bu etkinin kapsamını dile getirdi.

YAPAY ZEKÂ PROJESİ 2025’TE GELİYOR

Mesele çağı yakalayan nesiller olunca eğitim başlıkları da buna uygun olarak yenileniyor elbette. ÖRAV Başkanı Tuba Köseoğlu Okçu, önümüzdeki dönemde teknoloji, sürdürülebilir çevre, toplumsal roller ve finansal okuryazarlık gibi başlıkların hem Garanti BBVA’nın hem de ÖRAV’ın öncelikli alanları arasında olmaya devam edeceğini söyledi. “Peki 2025’te yeni neler var” dediğimde ise yapay zekânın ÖRAV’ın da gündeminde olduğunu öğrendim.

Okçu planlarını şöyle anlattı:

“Öğretmenlerimizin dijital becerilerini geliştirmek ve çağın gereksinimlerine uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla yapay zekânın eğitimde kullanımına yönelik kapsamlı bir programı hayata geçireceğiz. Yeni dünyada hangi işi yapıyorsak yapalım bilgisayar teknolojileri felsefesine adapte etmek büyük önem taşıyor. Biz de öğretmenlere bu anlayışı öğrencilerine nasıl aktaracaklarıyla ilgili eğitim vereceğiz. Yapay zekâ nedir, hayatımıza nasıl girecek gibi konularda bir içerik oluşturuluyor. Aynı zamanda gelecekte işgücünün sahip olması beklenen eleştirel düşünme, sosyal ve duygusal beceriler de özel olarak odaklanacağımız çalışma konuları arasında yer alıyor. Öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak empati kuruyor, bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bire bir mentorluk altyapımızı hazırlıyoruz. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etme yetimizi geliştirmek amacıyla nitelikli içerik ve yenilikçi uygulama yöntemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun için saha ekibimizi 100 yeni kısmi zamanlı eğitimcimizin katılımıyla büyütmeyi hedefliyoruz.”

81 İLDE EĞİTİM ŞENLİĞİ VAR

ÖRAV, 10 yıldır Öğretmenler Günü vesilesiyle yapılan Eğitim Şenliği’ni bu yıl ilk kez 81 ilde hayata geçirdi. Başkan Tuba Köseoğlu Okçu, Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen eğitim şenlikleriyle kasım ayında öğretmenlere bilgi, deneyim ve dayanışma dolu anlar yaşattıklarını söyledi. Okçu, “400’e yakın atölyenin organize edildiği Eğitim Şenliği’ne 6 ila 8 bin arasında öğretmenin katılmasını bekliyoruz. 2 Kasım’da Erzurum’da başlayan Eğitim Şenliği, 30 Kasım’da Çanakkale’de tamamlanacak” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE PSİKOLOJİK DESTEK

2023’TEKİ büyük deprem elbette yüzlerce öğretmeni de etkiledi. ÖRAV olarak bu süreçte “Yanındayım Öğretmenim” diyerek bir telefon hattı kurduklarını hatırlatan Tuba Köseoğlu Okçu, deprem bölgesindeki öğretmenlere psikolojik destek sağladıklarını söyledi. Okçu, “Sanatın iyileştirici gücünü hatırlayarak Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere 5 şehirde uygulamalı fotoğraf atölyesi düzenledik. ÖRAV Eğitim Şenliği’nin dokuzuncusunu, 2023 yılında deprem bölgesine odaklı olarak gerçekleştirdik ve depremden etkilenen 11 şehrimizden gelen toplam bin öğretmeni şenliğimizde ağırladık” diye konuştu.

İlandır