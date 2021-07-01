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Otomotiv sektörü ÖTV matrahı dilimlerinde değişiklik istiyor

01.07.2021 - 09:15 | Son Güncelleme :
Otomotiv sektörü ÖTV matrahı dilimlerinde değişiklik istiyor | Advertorial Haberler

Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi gözleri ÖTV matrahı düzenlemesine çevirdi. Sektör temsilcileri ve özellikle yerli üreticiler konu ile ilgili bakanlığın kapısını çaldı. Markanın üçüncü yerli modeli Bayon’un lansmanında değerlendirmeler yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre; Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana birçok farklı etken otomotiv sektörü üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor. Haziran’ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

SONUÇ YAKIN

Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon’un Çanakkale’de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50’lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, “Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

‘BAYİLER KÂR MARJINDAN KISIYOR’

MARKANIN İzmitli B-SUV modeli Bayon’un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, “Markamızın toplam satışlarında Türkiye’de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55’i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80’lik ÖTV diliminde kalıyor. Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50’lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor” dedi.

MATRAH DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

HALİHAZIRDA otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı. Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV’lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL’den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyorlar.


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