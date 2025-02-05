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“Dünya turunda ilk adım senden, yurt dışı çıkış harç pulun Albaraka’dan”

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#Sponsorlu İçerik#Albaraka#Worldpuan
“Dünya turunda ilk adım senden, yurt dışı çıkış harç pulun Albaraka’dan”
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 18:04

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, müşterilerine öncü hizmetler sunmaya devam ediyor. Albaraka Türk, yurt dışı çıkış harcının tamamını Wolrdpuan olarak iade eden “Dünya Turunda İlk Adım Senden, Yurt Dışı Çıkış Harcın Albaraka’dan!” kampanyasını duyurdu.

‘’Öncü Bankacılık’’ vizyonuyla faaliyet gösteren Albaraka Türk, yurt dışı çıkış harcının tamamını iade eden kampanyasıyla bir ilke imza attı. 

Albaraka Türk'ün sunduğu bir yatırım platformu olan albaXF, kullanıcılarına yurt dışı hisse senedi ve yatırım fonu alım-satım imkânı sunuyor. Aynı zamanda döviz kurları ve kıymetli madenler gibi yatırım araçlarını canlı takip etme olanağı sağlıyor. 

Faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım ürünleri sunan ve kullanıcılarına üyelik ücreti veya aidat talep etmeksizin yatırım işlemlerini gerçekleştirme imkânı tanıyan albaFX’e üye olup Harç Pulu kampanyasından hemen yararlanmak için son gün 28 Şubat. “Dünya Turunda İlk Adım Senden, Yurt Dışı Çıkış Harç Pulun Albaraka’dan!” kampanyasından, yeni Albaraka World Kart sahipleri ve albaFX hesabı olan bütün müşteriler yararlanabiliyor. 

Yurt dışı çıkış harcının tamamını Worldpuan olarak yükleneceği kampanyanın ayrıntıları ile http://www.albaraka.com.tr/ web sitesinden bilgi almak mümkün.

 

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#Sponsorlu İçerik#Albaraka#Worldpuan

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