Alışan Lojistik’ten kadın istihdamında öncü adım

2024 yılı içinde Alışan Lojistik’in hayata geçirdiği yatırım ve projeler neler oldu?

“2024 yılı içinde şu ana kadar stratejik yatırımlar ve projelerle büyümemizi sürdürdük. Yılın başında özellikle kontrat lojistiği alanındaki gücümüzü artırmak amacıyla 25 bin palet kapasiteli yeni bir depo açtık. Bu yatırımla depolama kapasitemizi artırarak müşterilerimize daha geniş kapsamlı ve verimli hizmet sunma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Temmuz ayında ise 35 bin palet kapasiteli ek bir depo daha devreye aldık. Bu yeni tesisler operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde genişletti ve hizmet ağımızı daha da güçlendirdi. Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımıza da büyük önem verdik. Çevre dostu filo yenileme çalışmalarımız kapsamında elektrikli araçların kullanımını artırmak için fizibilite çalışmalarına hız verdik. Bu çalışmalar hem karbon ayak izimizi azaltma hem de sektörde çevreye duyarlılığı ön planda tutma hedefimizi desteklemektedir. Haziran ayının başında da sürdürebilirlik raporumuzu yayınladık. . Sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarına ve çalışmalarına değinilerek konuya ilişkin olarak, 2030 hedeflerimizi paylaştık. Kimya, gıda, hızlı tüketim ürünleri ve tarım gibi stratejik sektörlerdeki müşterilerimize daha güvenli, hızlı ve çevreye duyarlı lojistik hizmetler sunmak için altyapımızı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde attığımız adımlar şirketimizin sektördeki liderliğini pekiştirirken, sürdürülebilir büyüme hedefimize de katkı sağladı. 2024 yılında pazar çeşitliliğine odaklanarak ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ESG ve sürdürülebilirlik, küresel ekonomideki hızlı değişimler, tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesi ve yeni iş yapış modelleri gibi geleceğin trendlerine odaklanarak stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz.”

KADIN İSTİHDAMI ILE SEKTÖRE DESTEK

Erkeklerin egemen olduğu sektörde kadınların istihdamı konusunda oldukça başarılısınız. Firmanızda çalışan kadın personel oranınız nedir?

“Alışan Lojistik, Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri ’ne imza atan ve onları rehber edinen bir lojistik şirketi. Bugün bin 600’den fazla çalışanımız mevcut olup, böylesi erkek egemen bir sektörde kadın çalışan oranımız, son 3 yıldır yüzde 20-23 bandında artış göstermektedir. Bu ay Capital dergisi tarafından yayınlanan “Kadın Yönetici Dostu 100 Şirket” araştırması listesinde yer alan bir marka olarak, bu orandaki artışı önümüzdeki dönem de tutturmak hedefimiz. Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği alanlarında geliştirilmiş projeler bu değişimdeki en önemli etkenlerden biri. Bunun yanı sıra kadınların terfi etme ve liderlik pozisyonlarına yükselme fırsatlarına erişimlerini sağlayan kariyer gelişim programları, şirket içinde kadın liderlerin ve rol modellerin desteklenmesi, kadın çalışanların profesyonel olarak gelişmelerine ve yeteneklerini artırmalarına olanak tanıyan eğitim ve gelişim fırsatları diğer etkenlerdendir.”

“ALIŞAN MUTLULUK TAŞIYOR” PROJESİ İLE KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK

Kadın istihdamı ve yönetimde kadın liderlerin temsili konularına yaklaşımınız ve bulunduğunuz noktayı aktarır mısınız?

“1996 yılında sektörde kadın sayısı çok azken bu sektöre adım attım ve 28 yıldır bu sektöre hizmet ediyorum. Sektöre girdiğimde “bu iş erkek işidir, kamyoncu mu olacaksın” şeklinde reaksiyonlar almıştım. Burada şunu unutmamak gerekir bence; kadın erkek ayrımı yapmak yerine işini iyi yapanla yapmayan, yetkin olanla olmayan şeklinde bir ayrım yapılmasının sektör hatta iş hayatının geneli için daha doğru olduğu görüşündeyim. Lojistik sektörü erkek sektörü diye alışılagelmiş, bize de böyle kodlanmış. Öncelikle bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Lojistik çok stratejik bir sektör, sadece Tır ve nakliye işi olarak bakmamak gerekiyor. Kişi, kendine uygun alanı bulduğu zaman çok başarılı olacaktır.

Toplumun yaklaşık yüzde 50 sinin katılmadığı kritik bir sektörde başarı çok zor; bu nedenle kadınları, yeni mezunları cesaretlendirmeye çalışıyorum. Alışan Lojistik olarak sektörde kadın istihdamına yönelik ilklere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Örneğin, lojistik sektöründe ilk istif makine operatörü kadın bizim bünyemizde yetişti. Kadın sürücülerimizin sayısı gün geçtikçe artmakta. Ayrıca, kadının eğitimini de destekleyen projeleri üretmeye ve desteklemeye de aralıksız devam ediyoruz. İstihdamın ötesinde, kadının eğitimini de sonsuz destekliyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin yaşadığı Gebze Bölgesi’nde Ayşe Sıdıka Alışan İlköğretim Okulu’nu açtık. Geliştirdiğimiz “Alışan Mutluluk Taşıyor” projesi ile 5 yıldır Doğu’daki kız çocuklarına destek projeleri üretiyoruz.”

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