Akbank KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’ne başvur | Advertorial Haberler

Dünyanın kaynakları gün geçtikçe azalıyor.

Artık iş dünyasında da kendi hayatımızda da çevreye duyarlı yaşam bir zorunluluk. Avrupa Birliği bu doğrultuda, daha yaşanabilir bir gelecek için Yeşil Mutabakat sürecini başlatıyor. Üretim süreçlerini Çevre dostu bir hale dönüştürmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle iş yapan tüm işletmelerden bu dönüşüme katılmaları bekleniyor.

Akbank da bu dönüşüm sürecinde tüm KOBİ’leri; KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’yle destekliyor.

Şimdi hem işini hem çevreyi düşünen KOBİ’ler Akbank KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’ne başvuruyor, uygun kredi imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden kolayca yararlanıyor, yeşil dönüşüm yolculuğuna başlıyor.

Hem işinin hem dünyanın geleceği için bugünden harekete geçmek için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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