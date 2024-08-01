  • Bigpara
  • Haberler
  • Advertorial Haberler
  • ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
‹ Önceki Haber Meta'nın geliri de karı da arttı Meta'nın geliri de karı da arttı Sonraki Haber › Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

01.08.2024 - 09:44 | Son Güncelleme :
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı | Advertorial Haberler

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 375 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil artarak 6 milyon 953 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 733 bin varil artarak 4 milyon 919 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Temmuz haftasında 19 bin varil azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.792 Değişim: 1,44% Hacim : 13.802 Mio.TL Son veri saati : 10:19
Düşük 10.752 01.08.2024 Yüksek 10.799
Açılış: 10.752
33,1582 Değişim: 0,02%
Düşük 33,0468 01.08.2024 Yüksek 33,1969
Açılış: 33,1513
35,9468 Değişim: 0,10%
Düşük 35,8625 01.08.2024 Yüksek 36,0603
Açılış: 35,9107
2.604,66 Değişim: -0,18%
Düşük 2.599,85 01.08.2024 Yüksek 2.622,24
Açılış: 2.609,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.