Yatırım fonu nedir? Hangi yatırımcı profili için uygundur? | Yatırım Sözlüğü

Hem küçük hem de büyük yatırımcıların tercih edebileceği fonlar, yatırımlarınızın profesyoneller tarafından yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca yatırım fonları, her yatırımcı profiline uygundur.

Yetkili kurumların, yatırımcılardan toplanan paralar ile hisse senedi, tahvil-bono, emtia gibi portföyleri oluşturması ve yönetmesidir. Yatırım fonlarının A ve B olmak üzere iki tipi bulunurken; A tipi fonların içinde hisse senedi ağırlığı yüksek olup, daha fazla fiyat dalgalanmasına sahiptir. B tipi fonların ise, risk oranı daha düşüktür.

Yatırım fonlarına son yıllarda ilgi artarken; her yatırımcı profiline uygun yatırım fonu bulunmaktadır. Ayrıca bu fonlar uzman kadrolar tarafından yönetildiği için, profesyonel olmayan yatırımcılar için oldukça iyi bir seçenektir.

Fonlar, piyasalar konusunda uzman profesyoneller tarafından yönetilir. Bu da sizin hangi hisseyi alayım, şimdi satmak için doğru zaman mı gibi sorularla sürekli bu işle ilgilenmeniz gerekliliğini ortadan kaldırır.

Fonlar, ayrıca size çeşitlendirme imkanı sağlar. Böylelikle, farklı yatırım araçlarına paranızı yatırarak riski dağıtırsınız. Hisse senetleri, altın, tahvil, eurobond, petrol, yabancı hisseler gibi enstrümanlara yatırım yapma imkanı bulursunuz.

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