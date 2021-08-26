Garantici yatırımcıların yatırım aracı! | Yatırım Sözlüğü

Altın, döviz, hisse senedi gibi risk oranı yüksek yatırım araçlarını sevmeyen yatırımcı profilinin gözde yatırım araçları; B tipi yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve reponun yanında tahvil, bono ve Eurobond olurken; son yıllarda Eurobond'lara olarak ilgi oldukça yükseldi.

En yalın haliyle, devletin ya da özel sektörün finansman sağlamak amacıyla çıkardığı değerli kağıdın vadesi bir yıldan kısa ise bono, bir yıldan uzun ise tahvil olarak adlandırılırken; bu değerli kağıdın yabancı para cinsinden türü ise Eurobond olarak tanımlanmaktadır.

Genellikle risksiz yatırım araçları kategorisinde değerlendiririz. Belirli bir vadede belirli bir getiri sunmaları açısından risk sevmeyen ve daha garantici yapıda olan yatırımcılara uygundur.

Yurt içinde Eurobond yatırımcıları hem döviz bazında faiz gelirinden faydalanacakları gibi hem de vade sonunda döviz kurlarının artması ya da düşmesi sonucunda TL bazında getirileri değişkenlik gösterebilir.

Tahvil faizleri ve tahvilin fiyatı birbirine ters orantılıdır. Buna göre, tahvil faizlerinin yükselmesi, tahvil fiyatının düşmesi anlamına gelir. Tahvili (bonoyu) vade sonundan önce elden çıkaracak bir yatırımcı bu fiyat değişimlerinden etkilenmektedir.

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