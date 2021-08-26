‹ Önceki Haber Swap işlemi nedir? Hangi durumlarda yapılır? Swap işlemi nedir? Hangi durumlarda yapılır? Sonraki Haber › Ekonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyor? Ekonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyor?

Garantici yatırımcıların yatırım aracı!

26.08.2021 - 17:34
Garantici yatırımcıların yatırım aracı! | Yatırım Sözlüğü

Altın, döviz, hisse senedi gibi risk oranı yüksek yatırım araçlarını sevmeyen yatırımcı profilinin gözde yatırım araçları; B tipi yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve reponun yanında tahvil, bono ve Eurobond olurken; son yıllarda Eurobond'lara olarak ilgi oldukça yükseldi.

En yalın haliyle, devletin ya da özel sektörün finansman sağlamak amacıyla çıkardığı değerli kağıdın vadesi bir yıldan kısa ise bono, bir yıldan uzun ise tahvil olarak adlandırılırken; bu değerli kağıdın yabancı para cinsinden türü ise Eurobond olarak tanımlanmaktadır.

Genellikle risksiz yatırım araçları kategorisinde değerlendiririz. Belirli bir vadede belirli bir getiri sunmaları açısından risk sevmeyen ve daha garantici yapıda olan yatırımcılara uygundur.

Yurt içinde Eurobond yatırımcıları hem döviz bazında faiz gelirinden faydalanacakları gibi hem de vade sonunda döviz kurlarının artması ya da düşmesi sonucunda TL bazında getirileri değişkenlik gösterebilir.

Tahvil faizleri ve tahvilin fiyatı birbirine ters orantılıdır. Buna göre, tahvil faizlerinin yükselmesi, tahvil fiyatının düşmesi anlamına gelir. Tahvili (bonoyu) vade sonundan önce elden çıkaracak bir yatırımcı bu fiyat değişimlerinden etkilenmektedir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: -0,09% Hacim : 919 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 1.447 27.08.2021 Yüksek 1.452
Açılış: 1.451
8,3920 Değişim: 0,05%
Düşük 8,3691 27.08.2021 Yüksek 8,4072
Açılış: 8,388
9,8735 Değişim: -0,08%
Düşük 9,8371 27.08.2021 Yüksek 9,8947
Açılış: 9,8815
486,89 Değişim: 0,78%
Düşük 482,52 27.08.2021 Yüksek 487,36
Açılış: 483,14
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.