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Ekonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyor?

26.08.2021 - 17:38
Ekonomide kullanılan hayvan sembolleri ne anlama geliyor? | Yatırım Sözlüğü

Ekonomi dilinde kullanılan birçok terimin yanında piyasa diliyle de özdeşleşmiş bazı hayvan terimleri bulunuyor.

Bunlar arasında en çok duyduğumuz kuşkusuz ayı ve boğa terimleri olurken; özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası için kullanılan şahin ve güvercin terimlerine de kulağımız oldukça aşina.

Yaklaşık 2 senedir Covid-19 pandemisi ile aşağı ve yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izlediğimiz piyasalar için kullanılacak terim ise tam anlamıyla bir siyah kuğu.

Piyasalarda yaşanan gelişmeleri ifade etmek için ekonomide 12 hayvanın isimleri kullanılıyor. İşte bu terimler ve anlamları:

Şahin: Merkez Bankalarının para politikalarında sıkılaşma eğiliminde olduğu zaman kullanılır.

Güvercin: Merkez Bankalarının para politikalarını gevşetme eğiliminde olduğu süreçte kullanılır. Şahin teriminin tersidir.

Karga: Merkez Bankalarının Şahin ya da Güvercin bir eğilimde olmadığında kullanılır.

Kelebek Etkisi: Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurabilmesine verilen addır.

Siyah Kanarya: Piyasadaki hareketler konusunda temkinli olunması gerektiği anlamına gelir.

Tavşan: Yatay piyasaları ifade eder, piyasalarda belirsizlik hakimdir.

Boğa piyasası: Piyasanın yükseliş eğiliminde olacağı anlamına gelir.

Ayı Piyasası: Piyasalarda satış ağırlıklı bir ortamın oluştuğu durumdur.

Siyah Kuğu: Olasılığı olmayan, rasyonel analizle açıklanamayan, tahmin edilemeyen durumlar siyah kuğu olarak ifade edilir. Covid 19 tam olarak bir siyah kuğudur.

Kedi: Bir enstrüman fiyatının yüksek seviyeden ani düşmesi sonra da yukarıya doğru birkaç kez tepki vermesidir.

At: Varlık fiyatının yerinde sayması ve artık yükselemeyeceğinin düşünüldüğünü ifade eder.

Fil: Pazar payı güçlü bir şirket ya da lider bir ülkenin olumsuz etkilenmesi halidir.


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