Türk Lirası enflasyonun üstünde getiriyor... İşte son açıklanan faiz oranları

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Mali ve para politikalarında değişiklikler ve rasyonel ekonomik temellere dönülmesiyle birlikte enflasyon önce yükselip sonrasında baz etkisi nedeniyle düşüş gerçekleştirmeye başladı. Dezenflasyon süreci devam ederken Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan gelen sinyallere göre ise politika faizi dezenflasyon süreci başlamış olsa da yüksek kalmaya devam edecek.

FED FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası Fed 54 ay sonra faiz indirimi gerçekleştirdi ve faizi yüzde 4.75-5 aralığına çekti. Fed'den yeni faiz indirimleri de bekleniyor.

FAİZ KARARI MEVDUATI DİREKT ETKİLİYOR

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Türkiye ekonomisinde alınan önlemler enflasyon üzerinde baz etkisi yarattı ve yıllık enflasyonun yükseliş hızında daralma görüldü.

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BU HAFTANIN FAİZLERİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

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(Not: Yukarıdaki faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. TCMB, yüksek faiz oranlarını hangi bankanın verdiğini açıklamıyor. Bu nedenle tüm bankalar üzerinden araştırma yaparak en yüksek faizi veren bankayı bulabilirsiniz.)