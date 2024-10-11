ABD'de mortgage faizlerinde hızlı yükseliş

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Beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin yatırımcıların Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceğine dair bahislerini azaltmasına neden olmasıyla, ABD'de30 yıllık mortgage oranının ortalaması bu hafta %6,32'ye yükselerek Nisan ayından bu yana en büyük haftalık artışını gösterdi.

Freddie Mac yaptığı açıklamada, 30 yıllık sabit faizli mortgage oranının bir hafta öncesine göre 20 baz puan daha yüksek olduğunu ve ortalama %6,12 olduğunu belirtti. Bir yıl önce aynı dönemde oran ortalama %7,57 idi.

30 yıllık faiz oranı 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisini yakından takip ediyor. Eylül ayındaki istihdam artışının tahminleri aşması ve işsizlik oranının düşmesinin ardından geçen hafta sıçrama yapan bu oran, yatırımcıları önümüzdeki aylarda Fed'in daha önce beklenenden daha küçük ve daha az faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya sevk etti.

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Tersine dönüş, yatırımcıların Fed'in geçen ay başlattığı faiz indirim döngüsüne hazırlanırken Mayıs ayından bu yana mortgage oranlarının istikrarlı bir şekilde düşmesinin ardından geldi. Finans piyasası bahisleri şu anda Fed'in şu anda %4,75-%5,00 aralığında olan politika faizini gelecek yılın ortasına kadar %3,50-%3,75 aralığına indireceği beklentisini yansıtıyor.