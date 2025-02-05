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GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI TAKİP 5 ŞUBAT: 3 ayın zirvesinde! Gram gümüş alış satış fiyatı ne kadar? Ons gümüş ne kaç TL ediyor?

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:45

Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesini gördü. Ons gümüş ve gram gümüş fiyatları, 5 Şubat Çarşamba günü merak ediliyor. Fiyatlardaki artışla, gümüş fiyatları son durum mercek altına alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze Şeridi'ni "ele geçirme" planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Peki Gümüş gram alış satıl fiyatı ne kadar? Ons gümüş ne kaç TL ediyor? İşte gümüş fiyatları 5 Şubat alış - satış tablosu...