GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI TAKİP 5 ŞUBAT: 3 ayın zirvesinde! Gram gümüş alış satış fiyatı ne kadar? Ons gümüş ne kaç TL ediyor?

Ons gümüş ve gram gümüş fiyatları, yukarı yönlü seyirle beraber merak edilip araştırılıyor. ABD Başkanı Trump'ın 'Gazze Şeridi' planı ile ilgili açıklamaları gümüş fiyatlarını da etkiledi. Bununla beraber Ons gümüş 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Peki bugün gümüş alış ve satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...