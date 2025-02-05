GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI TAKİP 5 ŞUBAT: 3 ayın zirvesinde! Gram gümüş alış satış fiyatı ne kadar? Ons gümüş ne kaç TL ediyor?

GÜMÜŞ FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze Şeridi'ni "ele geçirme" planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.
ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin'in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizlikleri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi de gümüş fiyatına destek verdi.
Ons gümüş yüzde 1,09 yükselerek 32,47 dolara kadar çıktı. Bu seviye en son 6 Kasım'da görülmüştü.