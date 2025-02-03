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UTTS uzatıldı mı, bitti mi 2025? UTTS zorunlu mu cezası var mı?

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#UTTS#Taşıt Tanıma#Akaryakıt İstasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 12:59

UTTS son kayıt tarihi detayı, Ocak ayının sonuna giderken sürücüler tarafından merak ediliyor. Daha önce UTTS kaydının 31 Aralık'ta sona ereceği açıklanmıştı. Sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Tebliğle, sisteme son kayıt tarihi uzatarak son günü açıkladı. Peki UTTS uzatıldı mı, bitti mi 2025? UTTS zorunlu mu cezası var mı? İşte ayrıntılar...