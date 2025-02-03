Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt tarihi araştırılıyor. UTTS kaydı 31 Aralık'ta sona eriyordu. Fakat kayıt süresi yoğunluk nedeniyle uzatıldı. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan, "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlık, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında bazı değişiklikler yaptı. Peki, UTTS uzatıldı mı, bitti mi 2025? UTTS zorunlu mu cezası var mı? İşte, UTTS 2025 cezası detayları...