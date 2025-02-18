×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK PAKETİ SON BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI 2025 || Son dakika: Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı! Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları ne zaman ve nereden yapılır, kimler başvuru yapabilir, bitti mi?

Güncelleme Tarihi:

#Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek#Tarım Ve Hayvancılık Destek Projesi Başvurusu#Hayvancılık Kredi Desteği 2025
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:26

Yeni Tarım ve hayvancılık destek projesi başvuru şartları 2025 ve son tarihi son dakika açıklamalar ile yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu tarımsal destek projesi ile ilk kez hayvancılık yapacak gençler ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devlet tarafından sağlanacak. Ayrıca Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, üreticilere uygun maliyetlerle verilecek. Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartları, kredi ödeme planı ve detaylar ise Bakan Yumaklı tarafından açıklandı. Peki, hayvancılığa destek projesi nedir, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır? İşte, tarım ve hayvancılık projesi Ziraat Bankası kredi ödeme planı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.