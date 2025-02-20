2025 Şubat enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı, ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 olurken gözler yılın ikinci verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon beklentileri ise belli oldu. Merkez Bankası anketine göre 2025 yılı şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Peki, enflasyon beklentisi nedir? İşte, enflasyon beklentisi ve konu hakkında bilgiler.