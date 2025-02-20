×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, TÜFE enflasyon tahmini nedir? Merkez Bankası enflasyon beklenti raporu yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Rakamları#Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi#Enflasyon Rakamları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 01:42

Enflasyon rakamları şubat ayı için geri sayım başlarken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayınlandı. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Şubat ayı enflasyon rakamlarını mart ayında kamuoyu ile paylaşacak. Yılın ikinci enflasyon oranları, temmuz ayı memur ve emekli zammı ile aylık kira artış oranını belirlemede etkili olacak. Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon beklenti anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 oldu. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Merkez Bankası enflasyon tahmini nedir? İşte, MB enflasyon beklentisi ve şubat ayı rakamlarının açıklanacağı tarih bilgisi.