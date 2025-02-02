Önce, şu en düşük emekli aylığı ile ilgili bir bilgiyi paylaşayım. 2019 yılında en düşük emekli aylığı 1.000 liraya, 2020 yılında 1.500 liraya, 2022 yılında önce 2.500 liraya ardından 3.500 liraya, 2023 yılının ocak ayında 5.500, temmuz ayında 7.500 liraya, 2024’ün ocak ayında 10.000 liraya, temmuz ayında da 12.500 liraya çıkarıldı. Şimdi de en düşük aylık yüzde 15.75 zamla 14.469 liraya çıkartıldı. Böylece son 6 yılda en düşük emekli aylığı 9 kere artırılmış oldu. Bu artış seyyanen zam ya da kök maaş artışı olarak algılanmasın. En düşük aylığın 12.500 liradan 14.469 artırılması sonucu aradaki 1.969 liralık fark SGK’dan değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Kimi okuyucular, ‘ben kök maaşımı bilmiyorum, nasıl öğreneceğim?’ diye soruyor. Kök maaş ya da taban aylık, e-Devlet’ten, emekli maaşı bölümünden öğreniliyor.