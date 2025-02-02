EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Peki, en düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatırılacak? Yasa tasarısı olduğu için önce komisyonlarda görüşülecek, sonra Meclis gündemine gelecek ve sonrasında tasarı yasalaşacak. Yani, tahminim ocak ayına yetişmeyecek, şubat ayında fark olarak ödenecek.

Artan en düşük emekli aylığı ile dul ve yetimlerin maaşları da artacak. Örneğin, en düşük emekli aylığı üzerinden ölen sigortalıdan dolayı yüzde 50 hisseyle ölüm aylığı alan birinin eline 6.250 lira geçiyordu; yeni artışla birlikte eline 7.234 lira geçecek."