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ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025 || Ötv muafiyeti ile hangi araçlar alınabilir, kimler yararlanabilir? Engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?

Güncelleme Tarihi:

#ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025#Engelli ÖTV İndirimi Hesaplama#Yeni Engelli Araç Limiti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:36

Engelli araç ÖTV indirimi hesaplama ve araç listesi merak edilen konulardan biri. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Bu kapsamda da malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti arttı. Diğer taraftan yürürlüğe giren düzenlemeyle birçok markanın bazı modelleri tercih edilebiliyor. Peki ÖTV muafiyeti ile hangi araçlar alınabilir, kimler yararlanabilir? Engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte ÖTV indirimli araçlar listesi ve ÖTV muafiyeti hesaplama detayı...