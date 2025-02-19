×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi nedir? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte? İşte PPK Toplantı takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Ppk Toplantısı#Faiz Kararı 2025 Mart
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 01:39

Merkez Bankası faiz kararı 2025 Şubat için gözler PPK Toplantısı'na çevrildi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra Aralık ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşüren Merkez Bankası, Ocak ayında da faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. Faiz indirimi ile beraber Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı beklenmeye başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. TCMB, aralık ayında açıkladığı 2025 yılına ilişkin takvimde 8 PPK toplantısı gerçekleştireceğini bildirmişti. Banka bir sonraki PPK Toplantısını mart ayında gerçekleştirecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi nedir? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte? İşte, PPK toplantı takvimi ve konu hakkında bilgiler.