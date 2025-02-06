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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025? | Çiftçilere temel destek ödemesi yattı mı, verilecek mi? İşte mazot ve gübre desteği ödeme tarihi bilgisi!

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 00:30

Mazot ve gübre desteği olarak bilinen çiftçilere temel destek ödeme tarihi 2025, vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan Mazot gübre desteği ödemeleri için beklentiler şubat ayının gelmesiyle beraber arttı. 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi 1 Şubat'ta vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Ödemeler Ziraat Bankası hesaplarından çekilecek. Öte yandan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabiliyorlar. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Çiftçilere temel destek ödemesi yattı mı, verilecek mi? İşte, mazot ve gübre desteği ödeme tarihi bilgisi hakkında ayrıntılar.