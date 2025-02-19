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KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2025 SON DAKİKA 19 ŞUBAT | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler, kanun teklifi verildi mi?

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#Kademeli Emeklilik Tablosu 2025#Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı#Erken Emeklilik Şartları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 01:50

Kademeli emeklilik 2025 son dakika gelişmeler 19 Şubat 2025 tarihinde EYT ile emekli olamayan ve yaş beklemeden erken emeklilik bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik şartlarını beklemeye başladı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu konuda geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair bilgi vermişti. TBMM'de çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler ile kademeli emeklilik teklifi için beklentiler de şubat ayıyla beraber arttı. Peki, kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu? Kademeli emeklilik şartları neler, ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında son gelişmeler.